Yürek yakan kara haberi uzaklardan gelmişti... Büyük aşkı yeni yaşını onsuz kutladı... 'Seni çaresizce özlüyorum'

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Bu satırlar kaybettiği eşinin yokluğunda onun doğum gününü kutlayan kırık kalpli bir kadının klavyesinden çıktı... Onun ardından yas tuttuğu eşi ise aslında bütün Türkiye'nin sinema perdesinden ve ekranlardan tanıdığı bir yıldız.

Eğer yaşasaydı tam da Hıdrellez günü yani 6 Mayıs'ta 62 yaşına girecekti. Yine onu deliler gibi seven, kendisinin de büyük bir aşkla sevdiği eşiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açacaktı.

Ama öyle olmadı.

Geride bıraktığı eşi gün geçtikçe özlemi giderek artan eşi onun olmadığı bir doğum gününü buruk bir şekilde kutluyor.

AŞKIN VÜCUT BULMUŞ HALİ

Bu yarım kalmış aşk hikayesinin kahramanları Tolga Savacı ve eşi Nermin Bezmen...

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Geçen yıl, yaşadığı ABD'de kalp kiriz geçirerek hayata veda eden Savacı'yı 62'nci doğum gününde bir kez daha sosyal medya sayfasından andı eşi Nermin Bezmen.

Birlikte çekilen bir fotoğrafları eşliğinde duygu dolu satırlarla ona olan özlemini ifade etti.

"Benim canım sevdiceğim, canım Tolga'cığım… Anneciğinin, babacığının Hıdrellez hediyesi… Benim ikinci bahar armağanım… İyi ki doğmuşsun bu Hıdrellez'de. Sana yakışır Hıdrellez bir tanem. Çünkü bahar getirdin benim hayatıma da. Sen zaten bahardın, kendinden başka tüm sevdiklerine" diyerek başladı Bezmen doğum günü paylaşımına.

Sonra fotoğrafın çekilme öyküsünü anlattı. Hemen ardından da "Nasıl yakalanmışız en doğal anımızda. Ne mutlu bize" diye yazdı.

'İYİ Kİ BENİ ÖYLE SEVDİN... İYİ Kİ SENİ ÖYLE SEVDİM'

Nermin Bezmen satırlarını şöyle sürdürdü: "Bu dünyalık yaşgününü kutlarken şimdi, aynen bana böyle sarıldığını ve canından can verircesine öptüğünü hayâl ediyor ve yaşıyorum sevgilim.

Senin de hissettiğini biliyorum.

Gittiğin boyutta ayrı bir yaş günün var şimdi; 25 Şubat… Ben hepsini senin var oluşun diye kutluyorum sevgilim. İyi ki doğdun, iyi ki beni öylesine sevdin, iyi ki seni öylesine sevdim…

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İyi ki öylesine seviştik canım Tolgacığım. Yaşların kutlu olsun birtanem. Seni çok çok seviyor ve çaresizce özlüyorum."

Nermin Bezmen'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

TÜRK SİNEMASININ VE EKRANLARIN EN YAKIŞIKLI YILDIZLARINDAN BİRİYDİ: Biz de model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren sonra da sektörün kıymet bilmezliğine kızıp farklı işlere yönelen bu yakışıklı oyuncuyu 62'nci doğum gününde bir kez daha anmak istedik.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN YAKIŞIKLI ALAIN DELON İLE KIYASLANDI

Takvimler 1985 yılını gösteriyordu... Yeşilçam, çalkantılı bir 10 yılı geride bırakmış ve kendine yeni bir çehre edinmeye çalışıyordu. İşte o dönemde en çarpıcı özelliği güzel mavi gözleri ve yakışıklı fiziği olan bir erkek oyuncu çıktı ortaya... Tolga Savacı...

Öyle etkileyici bir görünümü vardı ki birçok kişi onu sinemanın gelmiş geçmiş en yakışıklı erkek oyuncularından Alain Delon ile kıyaslıyordu.

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Aslında kariyer anlamındaki ilk adımlarını moda dünyasında atmıştı. Ama sinemada da hiç de yabana atılacak bir görünüm sergilemiyordu. Yeteneği de cabası!

Sinema seyircisi, henüz 22 yaşındaki gencecik Tolga Savacı'yı ilk olarak, dönemin en ünlü kadın yıldızlarından biri olan Banu Alkan ile kamera karşısına geçtiği Arzu adlı filmle tanıdı.

MANKENLİK, SİNEMA... DERKEN TELEVİZYON

Ardından yine o yılların en gözde kadın oyuncularından Hülya Avşar ile oynadığı Tapılacak Kadın geldi.

O güzel gözlü, yakışıklı genç adam kariyer basamaklarını kelimenin tam anlamıyla koşarak tırmandı. Bir yandan mankenlik, bir yandan sinema derken ardından TV geldi...

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Elini attığı her işi başarıyla nihayete erdiren o genç adam Türk sinemasında unutulmaz izler bıraktıktan sonra aniden bambaşka bir ülkede bambaşka bir hayat kurdu kendine.

Tolga Savacı'dan dün gelen kara haber ise özellikle onun gençlik yıllarına tanıklık eden, sinemada ve TV'de onu izleyen bir kuşağı yasa boğdu. Sosyal medyadaki birçok yoruma göre "onunla birlikte bir kuşağın gençliği de bu dünyadaki serüvenini tamamladı."

UZAKLARDAN GELEN KARA HABER MİLYONLARI SARSTI

O güzel gözlü genç adamın yani Tolga Savacı, beklenmedik ölüm haberiyle sadece ailesini ve yakınlarını değil, onu sinemada izleyen, yarattığı karakterleri unutamayan, kısacası onun en parlak dönemine tanık olanları da sarstı.

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Bir süredir ABD'de Jersey'de yaşayan Savacı'nın büyük aşkı, eşi Nermin Bezmen, ünlü oyuncunun henüz 60 yaşında kalp krizine yenildiğini okuyanın yüreğini titreten satırlarla duyurdu. Onun ölümüyle birlikte Türk sinemasının bir dönemi de kapandı aslına bakılırsa.

1980'li yılların ünlü modellerinden Sibel Savacı'nın kardeşi olan Tolga Savacı, uzunca bir süredir sinemadan uzaklaşmıştı aslında.

Türkiye'de yaşadığı yıllarda Sibel Savacı'nın sahip olduğu İstanbul Kadıköy'deki bir restoranla ilgilendi. Restoranın mutfağından işletmesine her alanda alın teri döktü.

HOBİSİYDİ... İŞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Bir ara Muğla Dalyan'da bir otel işletti. Sonra da aşık olduğu Nermin Bezmen'le evlenip ABD'ye yerleşti. İşte orada da en büyük tutkusunu mesleğe dönüştürdü.

New Jersey’de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yapmaya başladı.

TV ekranlarındaki etkinliği kısa süren Savacı, Hürriyet'e verdiği bir röportajda "Günümüzde sinema ve dizi sektöründe işler onlarca kişilik çalışanla yürüyor. Ama seyirciye istenen duyguyu geçirmek kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle ben de uzun süredir sektörden uzağım" demişti.

İTALYA'DA MANKENLİK EĞİTİMİ ALDI... SU TOPU OYNADI

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Savacı 20 yaşına geldiğinde mankenlik eğitimi için İtalya'ya gitti. Bir süre orada sonra da Fransa ve Almanya'da mankenlik yaptı. Bu arada su topu oynadı.

Tolga Savacı, kariyerinin parlak döneminde özel hayatıyla da çok gündemdeydi. İlk evliliğini Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli ile yaptı Savacı.

İkinci evliliğini de 2006 ile 2009 arasında Özlem İbrahimoğlu ile yaptı. Bu evlilikten Toğan Atilla adında bir oğlu dünyaya geldi. Savacı son evliliğini ise 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile yaptı.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR AŞKIN KAHRAMANI OLDULAR

Tolga Savacı son dönemde her ne kadar kameralardan uzakta yaşasa da hiç akıllardan çıkmadı. Özellikle de eşi Nermin Bezmen ile aşkı çok konuşuldu.

Çift, ünlü iş kadını Nazire Dedeman'ın doğum gününde tanıştı. Sonra da aralarında bir aşk doğdu. Bezmen'in dedesinin hayat öyküsünden yola çıkarak yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan 2014 tarihli Kurt Seyit ve Şura adlı dizi de aşıkların birlikte çalıştığı yapım oldu.

Savacı, Yeşilçam'ın sert gerçekleriyle de en parlak döneminde yüzleşti. En gözde olduğu dönemde vatan borcunu ödemek için mesleğinden uzaklaşınca geri döndüğünde biraz daha seçici davranmaya karar verdi.

Fakat bu sırada da yüzü unutuldu. Kendi deyimiyle sektördeki herkes ona sırtını döndü ve işsiz kaldı. Elindeki birikimi de tükendi. Bu iki yıllık sürecin sonunda tekrar mesleğine yönelik teklifler gelmeye başladı. İşte bu yüzden de yan işler kurdu. Bu arada Muğla Dalyan'da bir otel işletmeye başladı. Bunu da sinema sektöründe işler her zaman garantide olmadığı için yaptığını anlatmıştı Savacı.

'KEŞKE DEDİĞİM HİÇBİR ŞEY YOK'

Tolga Savacı, aslında ilerleyen yıllarla birlikte sinemadan uzaklaşıp başka bir hayat yaşadığı için hiç pişman olmadığını, geçmişe dair bir özlem duymadığını anlattı bir röportajında.

O eski günlerini hiç özlemediğini şu sözlerle anlattı:" Çok güzel yaşadım, dolu dolu.. Özlemek için bir açlığım olması gerekiyor. Ve ben güzel yaşadım...Geriye dönüp baktığımda keşke dediğim hiçbir şey yok."

Tolga Savacı'nın Nermin Bezmen ile aşkı dillere destandı. Bunun sırrını da "birbirimizi olduğumuz gibi sevdik" diyerek anlatmıştı Savacı. Eşi hakkında da "Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir eş" diye konuşmuştu.

MUTFAK KONUSUNDA DA YETENEKLİYDİ: Savacı'nın sevdiği ve yetenekli olduğu alanlardan biri de mutfaktı. Ablası Sibel Savacı'nın restoranında da sık sık mutfağa girdiğini söylemişti Savacı. Hatta yemekleri kendi elleriyle yapar ve müşterilerin tepkilerini izlerdi. Eğer tabağındaki yemeği bitirmeyen olursa üzüldüğünü bile söylemişti.





Tolga Savacı, sadece eşi Nermin Bezmen'in ve kardeşlerinin, ailesinin, yakınlarının değil bir kuşağın da içini sızlatarak bu dünyaya veda etti. Geride ise güzel mavi bakışları ve bir döneme damgasını vuran filmleri kaldı. 6 Mayıs 1963'te İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te hayata veda etti.