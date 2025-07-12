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İyi ki doğdun Yasemin Allen!

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#Yasemin Allen#Arka Sokaklar#Gökçe Kurt
İyi ki doğdun Yasemin Allen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 09:19

Kanal D’nin polisiye klasiği Arka Sokaklar’a gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Allen, 36 yaşına girdi.

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Başarılı oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte kendini ödüllendirip tatile çıktı. Hem doğum gününü hem de dizinin başarısını kutlayan Allen, bol bol enerji depoladı.

İyi ki doğdun Yasemin Allen

Kusursuz fiziğiyle göz dolduran Allen’in paylaşımları binlerce yorum aldı. Fanları doğum gününü de kutladıkları oyuncunun güzelliğine ve mankenleri aratmayan fiziğine övgüler yağdırdı.

İyi ki doğdun Yasemin Allen

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni sezonda heyecan dolu bölümleri ile yine her cuma Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

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İyi ki doğdun Yasemin Allen

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#Yasemin Allen#Arka Sokaklar#Gökçe Kurt

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