İyi ki doğdun Yasemin Allen!

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Başarılı oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte kendini ödüllendirip tatile çıktı. Hem doğum gününü hem de dizinin başarısını kutlayan Allen, bol bol enerji depoladı.

Kusursuz fiziğiyle göz dolduran Allen’in paylaşımları binlerce yorum aldı. Fanları doğum gününü de kutladıkları oyuncunun güzelliğine ve mankenleri aratmayan fiziğine övgüler yağdırdı.

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni sezonda heyecan dolu bölümleri ile yine her cuma Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

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