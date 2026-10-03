İyi ki doğdun Gizem!

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EBRU KARAKTERİYLE BEĞENİ TOPLUYOR

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Güller ve Günahlar’ın kilit karakterlerinden Ebru, Gizem Sevim’in başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizideki renkli ve enerjik karakteriyle öne çıkan Sevim, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

OYUNCU ARKADAŞLARINDAN KUTLAMA

27 yaşına giren Gizem Sevim’i, Güller ve Günahlar dizisindeki oyuncu arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalnız bırakmadı.

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Yade Arayıcı, Itır Esen ve Aleyna Solaker, Gizem Sevim’le birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak genç oyuncunun doğum gününü kutladı. Mina Akdin ise Sevim’le birlikte dans ettiği eğlenceli bir videoyu takipçileriyle paylaşarak doğum günü mesajını iletti.

PAYLAŞIMLAR İLGİ GÖRDÜ

Oyuncu arkadaşlarının doğum günü sürprizleri ve birlikte verdikleri samimi pozlar, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gizem Sevim’in doğum gününe ait renkli kareler, hayranlarından da çok sayıda yorum aldı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.