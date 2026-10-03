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İyi ki doğdun Gizem!

Güncelleme Tarihi:

#Gizem Sevim#Güller Ve Günahlar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:27

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’da Ebru karakterine hayat veren Gizem Sevim, 27. yaşını oyuncu arkadaşlarının yaptığı renkli paylaşımlarla kutladı. Rol arkadaşları, birlikte çekildikleri samimi kareleri ve eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

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EBRU KARAKTERİYLE BEĞENİ TOPLUYOR

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Güller ve Günahlar’ın kilit karakterlerinden Ebru, Gizem Sevim’in başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizideki renkli ve enerjik karakteriyle öne çıkan Sevim, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

İyi ki doğdun Gizem

OYUNCU ARKADAŞLARINDAN KUTLAMA

27 yaşına giren Gizem Sevim’i, Güller ve Günahlar dizisindeki oyuncu arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalnız bırakmadı.

İyi ki doğdun Gizem

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Yade Arayıcı, Itır Esen ve Aleyna Solaker, Gizem Sevim’le birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak genç oyuncunun doğum gününü kutladı. Mina Akdin ise Sevim’le birlikte dans ettiği eğlenceli bir videoyu takipçileriyle paylaşarak doğum günü mesajını iletti.

İyi ki doğdun Gizem

PAYLAŞIMLAR İLGİ GÖRDÜ

Oyuncu arkadaşlarının doğum günü sürprizleri ve birlikte verdikleri samimi pozlar, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gizem Sevim’in doğum gününe ait renkli kareler, hayranlarından da çok sayıda yorum aldı.

İyi ki doğdun Gizem

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Gizem Sevim#Güller Ve Günahlar#Kanal D

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