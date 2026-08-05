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İyi haberi sahnede aldı

Güncelleme Tarihi:

#Sarp Bozkurt#Galata Filmi#Uluslararası Ödül
İyi haberi sahnede aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 10:55

Sarp Bozkurt, başrolünde yer aldığı ‘Galata’ filmindeki performansıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

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Bozkurt, International Imago Film Festivali kapsamında verilen “Premio Humphrey Bogart” (en iyi yabancı film erkek oyuncusu) ödülünün sahibi oldu.

Oyuncu, ödül yolculuğunda Mehdi Hashemi, Rex McSeaton ve Pavel Chenyanov gibi uluslararası isimleri geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

İyi haberi sahnede aldı

“Galata” filmindeki etkileyici oyunculuğuyla jüri üyelerinden tam not alan Bozkurt, ödül haberini “7 Kocalı Hürmüz” oyununun Ayvalık’taki gösterimi sırasında sahnedeyken öğrendi. Sarp Bozkurt, “Çok mutluyum. Bu ödül benim için büyük bir onur. Bu ödülün hakkını verebilmek için İtalyanca öğrenmem gerekiyor” dedi.

 

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#Sarp Bozkurt#Galata Filmi#Uluslararası Ödül

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