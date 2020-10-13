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Televizyon
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde final mi yapıyor?

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İyi Günde Kötü Günde final mi yapıyor?
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İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak sorusu, pek çok platformda meydana gelen gündem sonrasında araştırılmaya başlandı. Henüz 5 haftadır yayında olan İyi Günde Kötü Günde, 6. bölüm itibariyle yayın hayatına son vereceği ile gündeme geldi. Peki, İyi Günde Kötü Günde final yapacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. bölüm ile final yapma kararı aldı. Star Tv ekranlarında cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan İyi Günde Kötü Günde final kararı sonrası kameralar karşısına geçen Elçin Sangu, şu ifadelerde bulundu;

“Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz.”

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