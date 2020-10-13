İyi Günde Kötü Günde final mi yapıyor?

İyi Günde Kötü Günde dizisi 6. bölüm ile final yapma kararı aldı. Star Tv ekranlarında cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan İyi Günde Kötü Günde final kararı sonrası kameralar karşısına geçen Elçin Sangu, şu ifadelerde bulundu;

“Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz.”