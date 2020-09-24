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Haber Giriş: 24.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncu kadrosu

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İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncu kadrosu
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İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta cumartesi akşamları yeni bölümleri yayınlanan dizide Leyla karakterine Elçin Sangu, Melisa karakterine Yasemin Allen, Sarp karakterine Ozan Dolunay hayat veriyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizide Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa bulunuyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları arasında Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Turgay Erdoğan bulunuyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncu kadrosu

ELÇİN SANGU-LEYLA

OZAN DOLUNAY – SARP

YASEMİN ALLEN – MELİSA

DERYA ALABORA – MERAL

NERGİS KUMBASAR – PERİHAN

ŞENAY GÜRLER – ASLIHAN

ALİ YAĞCI-ARDA

HAKAN SALINMIŞ-HALİL

SİNAN ALBAYRAK-BÜLENT

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

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