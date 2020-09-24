İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncu kadrosu
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her hafta cumartesi akşamları yeni bölümleri yayınlanan dizide Leyla karakterine Elçin Sangu, Melisa karakterine Yasemin Allen, Sarp karakterine Ozan Dolunay hayat veriyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizide Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa bulunuyor.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları arasında Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Turgay Erdoğan bulunuyor.
ELÇİN SANGU-LEYLA
OZAN DOLUNAY – SARP
YASEMİN ALLEN – MELİSA
DERYA ALABORA – MERAL
NERGİS KUMBASAR – PERİHAN
ŞENAY GÜRLER – ASLIHAN
ALİ YAĞCI-ARDA
HAKAN SALINMIŞ-HALİL
SİNAN ALBAYRAK-BÜLENT
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.
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