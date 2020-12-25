İyi Aile Babası son bölümde Mehmet Ali'nin yalanı ortaya çıkıyor - İşte İyi Aile Babası 4. bölümde yaşananlar

İyi Aile Babası 4. bölümü 24 Aralık Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin 4. bölümünde Asli ve Mehmet Ali'nin Oğulcan'ın kopya çektiğini düşünmesiyle evde başlayan gelişmeler keyifli anları ekranlara getirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken, son bölümü kaçıranlar için İyi Aile Babası 4. bölümün tamamı internetten yayınlandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Aralık 2020 Perşembe akşamı yayınlanan İyi Aile Babası 4. Bölümünde Pamuk Ailesi'nde yeni olaylar ve kaoslar yaşanıyor!

Mehmet Ali, sorunsuz bir ‘Halı Saha’ gününe uyanır ancak gelen haberle tüm keyfi bozulmaya başlar. Oğulcan’ın bir sınavdan yüz aldığını öğrenen Aslı ve Mehmet Ali, Oğulcan'ın kopya çektiğini düşünür. Gerçekte ise Oğulcan, yeni keşfettiği ‘kız’larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışır. Rıfkı, Ayfer’i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğreniyor.

Mehmet Ali'nin halı saha için hazırladığı spor çantasını evde unutmasıyla yalanı ortaya çıkar. Bu yalana ve klinikte işlerin yolunda gitmemesini sakladığı için Mehmet Ali'ye kızan Aslı, eşine kitap okuma cezası verir ve ardından tüm aileyi toplayarak Mehmet Ali'yi gerçeği itiraf etmesi için zorlar. Herkes öğrenir ki Mehmet Ali, gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izler ve Hekimoğlu’nu kıskanmaktadır.

Evde yaşanan bu gerilim sorasın Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlıyor. Bu duruma sebep olan Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını öneriyor. Zeka testi sonuçlarında ise Aslı'dan daha düşük İQ’su olduğunu anlayan Mehmet Ali duygusal ajitatif bir konuşma ile IQ testinin işlevsiz olduğunu ilan ediyor.