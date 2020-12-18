İyi Aile Babası son bölüm izle! İyi Aile Babası 3. son bölüm tek parça ve kesintisiz izleme linki

İyi Aile Babası 3. bölümü ile 17 Aralık Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. İlgi gören dizinin son bölümünde dünyaya iz bırakmada kararlı olan Mehmet Ali'nin Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya girmesi dikkat çekti. Mehmet Ali ve ailesinin yaşayacağı maceralar önümüzdeki hafta ekranlara gelmeye devam edecek. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğulcan'ın, Tarkan'a olan hayranlığı ortaya çıkıyor ve tüm aile Oğulcan'ın kendisini Tarkan'a benzetmesi şaşırtırken Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi Pamuk Ailesi'nin gündemini değiştiriyor. Damla'nın okuldaki şarkı yarışması daha başlamadan Damla'da sahne korkusu olduğu ortaya çıkıyor. Ayfer ise bu duruma çözüm bularak Pamuk Ailesi sahnede Damla'ya destek oluyor.

Diğer yandan Arife, ufak bir talihsizlikle belini incitiyor ve hastanelik oluyor. Mehmet Ali ise Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya giriyor ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışıyor. Sonunda beklediği yardım Arife'den geliyor. Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Mehmet Ali, Ayfer'in ortaya çıkan hastalığı sayesinde ikisini de bir arada yapabileceğini fark ediyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanmadı bekleniyor.