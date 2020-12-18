İyi Aile Babası son bölüm izle! İyi Aile Babası 3. son bölüm tek parça ve kesintisiz izleme linki
İyi Aile Babası 3. son bölüm tek parça yayınlandı. Geride bıraktığı iki hafta ile dikkatleri üzerine toplayan ve izleyenlerden tam not alan Kanal D'nin sevilen dizisi İyi Aile Babası'nda bu hafta da keyifli anlar yaşandı. Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal'ın başrollerinde yer aldığı İyi Aile Babası'nın 17 Aralık tarihli 3. bölümünde Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi ekranlara geldi. Tüm bu gelişmeler sonrası diziyi kaçıranlar için son bölümün tamamı internet üzerinden paylaşıldı. İşte, İyi Aile Babası 3. son bölüm kesintisiz ve tam izleme linki.
İyi Aile Babası 3. bölümü ile 17 Aralık Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. İlgi gören dizinin son bölümünde dünyaya iz bırakmada kararlı olan Mehmet Ali'nin Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya girmesi dikkat çekti. Mehmet Ali ve ailesinin yaşayacağı maceralar önümüzdeki hafta ekranlara gelmeye devam edecek. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oğulcan'ın, Tarkan'a olan hayranlığı ortaya çıkıyor ve tüm aile Oğulcan'ın kendisini Tarkan'a benzetmesi şaşırtırken Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi Pamuk Ailesi'nin gündemini değiştiriyor. Damla'nın okuldaki şarkı yarışması daha başlamadan Damla'da sahne korkusu olduğu ortaya çıkıyor. Ayfer ise bu duruma çözüm bularak Pamuk Ailesi sahnede Damla'ya destek oluyor.
Diğer yandan Arife, ufak bir talihsizlikle belini incitiyor ve hastanelik oluyor. Mehmet Ali ise Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya giriyor ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışıyor. Sonunda beklediği yardım Arife'den geliyor. Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Mehmet Ali, Ayfer'in ortaya çıkan hastalığı sayesinde ikisini de bir arada yapabileceğini fark ediyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanmadı bekleniyor.
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