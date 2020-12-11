İyi Aile Babası son bölüm izle: İyi Aile Babası 2. son bölüm kesintisiz ve tam izleme linki

İyi Aile Babası 2. bölümüyle 10 Aralık Cuma akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı İyi Aile Babası'dan bu hafta Rıfkı ve Ayfer'ın arasını yapmak için herkesin seferber olması izleyenlere ilginç anlar yaşattı. İşte, İyi Aile Babası son bölümün tamamı.

İYİ AİLE BABASI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tedavisi bulunamamış bir hastalığı tedavi ederek dünyaya iz bırakmaya karar veren Mehmet Ali çalışmalarına başlar. Yardım, abisi Rıfkı’dan gelir. Tabii ki bir şartla; Mehmet Ali de Ayfer konusunda abisi Rıfkı’ya yardım etmeli ve Ayfer hakkında olabildiğince bilgi toplamalıdır.

Tedavisi bulunamamış bir hastalığı tedavi ederek dünyaya iz bırakmaya karar veren Mehmet Ali çalışmalarına başlar. Yardım, abisi Rıfkı’dan gelir. Tabii ki bir şartla; Mehmet Ali de Ayfer konusunda abisi Rıfkı’ya yardım etmeli ve Ayfer hakkında olabildiğince bilgi toplamalıdır. Fakat o bilgileri sadece Rıfkı değil aynı zamanda anneleri Arife de istemektedir.

Bunun yanında bir de Aslı’nın işlerinin yoğunluğundan dolayı evin tüm yükü Mehmet Ali’nin üstüne kalmıştır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU NE?

Oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor.

DİZİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası” her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında!