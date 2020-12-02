İyi Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimdir? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları
İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dizi, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor. İyi Aile Babası’nda Mehmet Ali karakterine Çağlar Çorumlu, Aslı karakterine Şebnem Bozoklu, Arife karakterine Melek Baykal hayat veriyor.
İyi Aile Babası dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sit-com formatlı aile komedisi İyi Aile Babası dizisi oyuncuları arasında Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket gibi isimler yer alıyor. İşte İyi Aile Babası konusu ve karakterleri
Çağlar Çorumlu - Mehmet Ali Pamuk
Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.
Şebnem Bozoklu - Aslı Pamuk
Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.
Melek Baykal - Arife Pamuk
İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.
Salih Kalyon - Kerami Pamuk
Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.
Timur Acar - Rıfkı Pamuk
Bahar Suer - Ayfer
Berke Üsdiken - Emre Güney
Ecrin Su Çoban - Damla Pamuk
Berat Efe Parlar - Oğulcan Pamuk
Beste Bereket - Aydan Hemşire
Rukan Demir - Çilem Hemşire
İYİ AİLE BABASI KONUSU
Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.
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