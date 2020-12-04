İyi Aile Babası ilk bölümün tamamı yayınlandı - İyi Aile Babası 1. bölüm tam ve kesintisiz izle (3 Aralık)

İyi Aile Babası 1. bölümü ile 3 Aralık Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı yeni dizisi İyi Aile Babası ilk bölümü ile izleyenlerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümünde özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali'nin bir gece rüyasında Duru Nine’yi görerek az bir ömrü kaldığını öğrenmesi izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. İşte, İyi Aile Babası 1. bölümün tamamı.

İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaştığı, oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı, senaryosunu Selçuk Aydemir’in yazdığı dizinin ilk bölüm konusu şöyle;

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

DİZİNİN KONUSU NE?

Oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı İyi Aile Babası, annesi ve eşi arasında kalmış fedakar bir adamın, zorlu arabuluculuk görevi üstlenmesini komik bir şekilde konu alıyor.

DİZİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası” her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında!