“İyi aile babası” için stüdyoya girdiler! Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu rap söyledi!

Sözleri Özlem Akgüneş, müziği Batuhan Fırat’a ait “İyi Aile Babası”nın müziği için stüdyo ortamında klip çekildi. Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu’nun rap tarzı şarkıyı söylerken kaydedilen keyifli anlardan oluşan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.