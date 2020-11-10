MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri“İyi aile babası” için stüdyoya girdiler! Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu rap söyledi!
GeriTelevizyon “İyi aile babası” için stüdyoya girdiler! Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu rap söyledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

“İyi aile babası” için stüdyoya girdiler! Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu rap söyledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği yeni dizisi “İyi Aile Babası”nın başrol oyuncuları Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu, dizinin müziğini seslendirmek için stüdyoya girdi.

Sözleri Özlem Akgüneş, müziği Batuhan Fırat’a ait “İyi Aile Babası”nın müziği için stüdyo ortamında klip çekildi. Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu’nun rap tarzı şarkıyı söylerken kaydedilen keyifli anlardan oluşan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle