İyi Aile Babası 3 Aralık’ta Kanal D’de

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı dizi, 3 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Yapımın yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken senaryosunu da Tayfun Güneyer kaleme aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalıp arabuluculuk görevi üstlenmektedir.



Tanıtıma tam not

‘İyi Aile Babası’nın ilk bölüm tanıtım filmi seyirciyle buluştu. Projede, oyuncuların samimi halleri tam not aldı. Başrol oyuncuları Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu da dizinin jenerik müziğini seslendirdi.