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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

İvana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci kimdir?

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İvana Sert'in sevgilisi Sezer Dermenci kimdir?
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Doya Doya Moda yarışmasının yeni jüri üyesi İvana Sert, programda özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İvana Sert'in açıklamaları ardından ünlü modacının hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Bir süredir aşklarıyla sık sık gündeme gelen Ivana Sert- Sezer Dermenci, Çeşme tatilindeki görüntüleriyle konuşulmuştu.

Ivana Sert, Ocak 2019’da flört etmeye başladığı Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmıştı. İvana Sert, bu ayrılık ardından Sezer Dermenci ile aşk yaşamaya başladı. Sezer Dermenci, İzmir Urlalı işletmeci Fevzi ve Ayşe Dermenci’nin oğlu. Dermenci, kardeşi ile birlikte butik otel işletmeciliği yapıyor. İlişkisi hakkında konuşan İvana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" açıklamasında bulunmuştu. 

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