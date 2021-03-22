İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Yeni bir isim dahil oldu

Kemal Doğulu'nun ayrılığı ardından Doya Doya Moda'ya yeni bir isim dahil olmuştu. Daha önce de benzer projelerde yer alan İvana Sert, jüri üyeleri arasına katılmıştı. All Star sezonunun ilk haftasının tamamlanması ardından Sert'in programa veda ettiği ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı ancak İvana Sert'in yerine gelecek isim belli oldu. All Star'ın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu. 22 Mart tarihli bölümde ilk kez yer alan Umut Eker, moda dünyasının tanıdık simalarından biri.

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