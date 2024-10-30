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Ivana Chubbuck: Türkiye sevgisini paylaştı

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#Ivana Chubbuck#Trump Kültür Ve Gösteri Merkezi#İstanbul
Ivana Chubbuck: Türkiye sevgisini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:44

OSCAR ödüllü birçok yıldızı zirveye taşıyan ve dünyanın en saygın oyuncu koçlarından biri olarak tanınan Ivana Chubbuck, aralık ayında İstanbul’a geliyor.

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Chubbuck, 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde oyunculuk workshop’u verecek. Ivana Chubbuck, Türkiye’ye duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu ülkenin kültürü, sıcaklığı ve tanıdığım insanlar beni her seferinde büyülüyor. Sanat aracılığıyla insanlara daha güçlü bir dünya yaratma konusunda yardımcı olmak için buradayım. Türkiye’deki yetenekli insanlarla çalışmayı, onlara ilham vermeyi ve birlikte büyümeyi heyecanla bekliyorum.”

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#Ivana Chubbuck#Trump Kültür Ve Gösteri Merkezi#İstanbul

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