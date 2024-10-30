Ivana Chubbuck: Türkiye sevgisini paylaştı

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Chubbuck, 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde oyunculuk workshop’u verecek. Ivana Chubbuck, Türkiye’ye duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu ülkenin kültürü, sıcaklığı ve tanıdığım insanlar beni her seferinde büyülüyor. Sanat aracılığıyla insanlara daha güçlü bir dünya yaratma konusunda yardımcı olmak için buradayım. Türkiye’deki yetenekli insanlarla çalışmayı, onlara ilham vermeyi ve birlikte büyümeyi heyecanla bekliyorum.”