Ivana Chubbuck Türk oyunculara ders verecek

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Charlize Theron, Brad Pitt ve Halle Berry gibi Hollywood’un devlerine rehberlik eden Chubbuck, ActingLab Oyunculuk Akademisi ve Müge Duygun Chubbuck Studio organizasyonuyla 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde workshop düzenleyecek. Türk oyuncular ve yapımcılar tarafından yoğun ilgi gören etkinliğin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü.



Özel teknikler öğretecek



Sadece Türkiye’den değil, dünya genelinden yıldızların katılacağı bu workshop, oyunculuk dünyasında adeta bir dönüm noktası olacak. Daha önce Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak gibi Türk oyuncuların hazır bulunduğu workshop’ta Chubbuck, bu defa katılımcılara kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve performanslarını zirveye taşımaları için eşsiz teknikler sunacak.