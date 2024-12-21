İtalya’dan övgü aldı

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Gökçe Bahadır, Şevval Sam, İlker Kaleli ve Emre Arolat’ın da aralarında bulunduğu Türk ve İtalyan misafirlerle basın mensuplarının katıldığı galada “Diamanti”, beş ayrı salonda gösterildi. Gala sonrası izleyicilerin beğeniyle söz ettiği film, sinema eleştirmenlerinden de tam not aldı.

İtalya’nın en çok okunan gazetelerinden Corrie della Sera’nın film eleştirmeni Paolo Meregetti, Özpetek için “Ferzan Özpetek, Orson Welles için eğlenceli, harika bir oyuncak olan sinemayı, arzuladığı bir dünyayı anlatmaya yarayan sihirli bir değneğe dönüştürüyor” dedi.