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İtalya’dan ödül geldi

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#Ahsen Eroğlu#Başlangıçlar#14. Asti Uluslararası Film Festivali
İtalya’dan ödül geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:31

AHSEN Eroğlu başrolünü üstlendiği ‘Başlangıçlar’ filmiyle İtalya’da ödüle layık görüldü.

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 Eroğlu, İtalya’da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ seçildi. Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel ile kamera karşısına geçti.

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı altüst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikâyesi anlatılıyor.

Başlangıçlar” bu cuma ülkemizde de vizyona girecek.

 

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#Ahsen Eroğlu#Başlangıçlar#14. Asti Uluslararası Film Festivali

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