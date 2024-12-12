İtalya’dan ödül geldi

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Eroğlu, İtalya’da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ seçildi. Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel ile kamera karşısına geçti.

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı altüst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikâyesi anlatılıyor.

“Başlangıçlar” bu cuma ülkemizde de vizyona girecek.