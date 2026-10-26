İtalya’da kızı sürpriz yaptı

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Özyağcılar, oynadığı roller sayesinde İtalya’da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Usta oyuncuya, kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Özyağcılar da sürpriz yaptı. Sunucu Silvia Toffanin’nin sorularını yanıtlayan Özyağcılar’a, kızı Zeynep’ten de övgü dolu sözler geldi.