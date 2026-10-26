İtalya’da kızı sürpriz yaptı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 08:43
Erdal Özyağcılar, İtalya’nın fenomen programı ‘Verissimo’ya konuk oldu.
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Özyağcılar, oynadığı roller sayesinde İtalya’da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Usta oyuncuya, kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Özyağcılar da sürpriz yaptı. Sunucu Silvia Toffanin’nin sorularını yanıtlayan Özyağcılar’a, kızı Zeynep’ten de övgü dolu sözler geldi. Babamın karakterlerine hayranım
Toffanin’nin “Babanın canlandırdığı karakterleri seviyor musun?” sorusunu yanıtlayan Zeynep Özyağcılar
, babasına duyduğu hayranlığı dile getirdi: “Bakın, babam ne zaman bir karakteri canlandırsa, inanılmaz bir hayranlıkla izliyorum. ‘Bakalım bu sefer ne icat edecek?’ diyorum. Canlandırdığı karakterler gerçekten harika.”