İsteyen dalga geçsin ne çıkar! Benim gönlüm seni seçti sevdiğim

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Röportajlarında dilinden düşürmediği, en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı aşkı mercek altına alınan Selena Gomez sürekli olarak sadece alıp verdiği kiloları ve değişen fiziksel görüntüsüyle değil kendine sevgili seçtiği isimle de tartışılıyor.

Yıldız isim 2023’ün aralık ayından beri birlikte olduğu ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile birkaç ay önce nişanlanmıştı. Selena Gomez ve Benny Blancon arasındaki dolu dizgin aşk devam ediyor ve deyim yerindeyse her geçen gün büyüyüp filizlenmeye devam ediyor

AŞKTA MUTLU, İŞTE MUTLU… BİR DE RAHAT BIRAKSALAR

Çift büyük bir aşk yaşamaya başlamış, birbirlerine öyle çok ve öyle çabuk bağlanmıştı ki evlilik kararı almaları sadece bir yıl sürmüştü.

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Çok ağır sağlık sorunları yaşayan, Lupus hastalığı yüzünden hayatını kaybetmekten böbrek nakliyle kurtulabilen Selena Gomez bu dertleri ve kullandığı ilaçlar yüzünden sık sık kilo alıp veriyor. Kendi dış görüntüsüyle ilgili sürekli olarak eleştirilen Selena Gomez şimdilerde de sürekli olarak nişanlısı Benny Blanco beğenilmediği, yeterince yakışıklı bulunmadığı ve onun yanına "yakıştırılmadığı" için gündem konusu oluyor

GÖRÜNTÜSÜ DİLE DÜŞTÜ YETMEDİ ŞİMDİ DE SEVDİĞİ ADAMLA İLGİLİ KONUŞUYORLAR

Aslında vücudu ilaçlar yüzünden şişen bu yüzden de sanki bir anda çok kilo almış gibi görünen Selena Gomez kısa süre içinde hayranlarının karşısına sanki onlarca kilo vermiş gibi çıkıyor.

Bu yüzden sürekli konuşulan ünlü şarkıcı bir yandan da aşk hayatı hayranlarının ve onu pek de sevmeyen “düşmanlarının” diline düştükçe tepkisini sosyal medyadan dile getiriyor. Selena Gomez ise sevdiği adamın nasıl göründüğünden çok kendisini ne kadar mutlu ettiğiyle ilgilendiğini söylüyor

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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI: SENİ HAK ETMEK İÇİN NE YAPTIM BİLMİYORUM!

Sevgilisi Benny Blanco’nun doğum gününü onunla geçirdiği güzel anlardan oluşan bir fotoğrafla seçkisiyle kutlayan Selena Gomez aşkını bir kez daha dile dökerken sevdiği adama “Seni hak etmek için ne yaptım bilmiyorum!” diyerek seslendi.

“Biz mutluluğu birbirimizde bulduk. Hayatımda kimse beni Benny’nin sevdiği kadar ve öyle güzel sevmedi” diyen Selena Gomez yakışıklı bulunmayan hatta yanına yakıştırılamayan sevgilisine bayılıyor.





ELEŞTİRİLER EN ÇOK “BAŞ DÜŞMANINA” YARIYOR

Artık bu konuda açıklamaya yapmaya gerek duymasa da bazı hayranları hâlâ Benny Blanco hakkında olumsuz yorumlar yapmaya devam ediyor. Aslında bu da en çok Selena’nın “baş düşmanı” Hailey Bieber’a yarıyor…

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Selena Gomez’in yıllarca büyük bir aşk yaşadığı hatta adının bir dönem onsuz anılmadığı Justin bieber’la evlenen Hailey Bieber yıllardır Selena Gomez’le büyük bir rekabet halinde. Hailey Bieber yıllar sonra istediğini elde etti, Selena Gomez'in unutulmaz aşkı Justin Bieber'la evlendi... Ancak geçen yıllara rağmen Selena Gomez'e olan düşmanlığı bitmek bilmedi

RAKİBİNİN SEVGİLİSİYLE DALGA GEÇEN PAYLAŞIMI “KALPLEDİ”

Justin Biber’la yıllardır evli olmasına ve bir de oğulları olmasına rağmen hâlâ içinde Selana Gomez’e duyduğu nefreti ve kıskançlığı atamayan Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde Selena Gomez’in nişanlısı Benny Blanco’yle dalga geçen bir Instagram paylaşımına kalp yollamıştı. Selena ve Hailey birkaç yıl önce bir etkinlikte bir araya gelmiş, artık bu düşmanlık bitsin diyerek böyle bir barışma pozu vermişti ancak pek bir şey değişmedi ve aralarındaki sorunlar bitmedi

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“YILLAR GEÇTİ HÂLÂ ÇEKEMEMEZLİK YAPIYOR”

Bunun ortaya çıkmasıyla büyük tepki toplayan ve kendi hayranlarından bile “Senin artık bir ailen var. Bırak bu işleri” şeklinde tepki alan Hailey Bieber her ne kadar basın sözcüsü aracılığıyla bunu yalanlasa da internette yapılan her şey bir şekilde kayıt altında kaldığı için eski rakibine hâlâ çamur atmaya çalışıp çekememezlik yapıyor suçlamalarıyla karşılaştı.