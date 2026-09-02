İstese her yere helikopter tutup gider ama o metroya biniyor: Gerçek oyunculuk eğitimini burada aldım

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Her yere son derece lüks arabalarla gidilen Los Angeles’ın aksine, New York şehrini mesken tutan ünlüler sık sık metroya biniyor, platformda beklerken ya da trenin içindeyken çekilen fotoğrafları da büyük ses getiriyor.

Eğlence sektöründe ünlenmiş bu yıldız isimlerin kendilerine özel şoförlü araçlar tutacak hatta istedikleri yere helikopterle bile kolayca ulaşacak imkanları olmasına rağmen metroya binmeleri hayranları tarafından bir mütevazılık örneği olarak görülüyor ve büyük takdir topluyor.

İşte bu zincire eklenen son halka da Hollywood’un yıldız ismi Adrien Brody oldu.

Zaten New Yorklu olan ve hep bu şehirde yaşayan Brody de her New Yorklu gibi şehirde en rahat metroyla yolculuk edildiğini biliyor ve trafikten kaçmak için sık sık tren hatlarını kullanıyor.

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Hollywood'un A listesindeki yıldız, New York metrosunda tanınmamak için yüzünü şapkasıyla gizleyerek yolculuk yaparken görüntülendi.

Yanındaki arkadaşıyla derin bir sohbete dalan Adrien Brody, dikkat çekmemeye ve diğer yolcular gibi görünmeye çalışıyordu.

Metro yolculuğu için Brody, beyzbol şapkası, tişört, pantolon ve spor ayakkabıdan oluşan tamamen siyah bir kıyafet giymişti.

"Brutalist" filminin yıldızı, gerçek hayattaki idam mahkûmu Nick Yarris'i canlandırdığı "The Fear of 13" adlı Broadway oyununda ilk kez sahneye çıkmasının ardından son birkaç aydır şehirde sık sık görüntüleniyor.

Broadway prodüksiyonunu tamamlamasına rağmen, Brody'nin zamanını New York ve New York'un kuzeyindeki tarihi evi Stone Barn Castle'ı arasında bölüştürdüğü biliniyor; yıldız oyuncu burada partneri Georgina Chapman ile birlikte yaşıyor.

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Ünlü oyuncu Woodhaven, Queens'te doğdu ve Jackson Heights'ta büyüdü.

Geçen yıl Brody, şehirli bir çocuk olmanın kendisine kazandırdığı "harika temel" hakkında coşkuyla konuşmuştu. Şubat 2025'te verdiği röportajda “New York şehrinde büyüdüm. Queens'te büyüdüm. Sürekli trenle seyahat ederdim.” diyen Adrien Brody o günleri şu sözlerle anlatmıştı: “Drama okuluna gitmek için her yöne dört tren değiştirmek zorundaydım. Sahne Sanatları Okulu'na kabul edildim ve devlet okulu olmasına rağmen bana erken yaşta harika bir temel sağladı.”

Adrien Brody de Timothee Chalamet, Jennifer Aniston ve Al Pacino gibi birçok ünlü oyuncu gibi Manhattan'ın Yukarı Batı Yakası'ndaki LaGuardia Sahne Sanatları Lisesi'ne gitti.

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2009 yılında Brody, metroda aldığı oyunculuk eğitiminin, çok rağbet gören okuldan aldığından daha iyi olabileceğini itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu bu röportajında “Gerçek oyunculuk eğitimimin, her yöne dört farklı trenle okula gidip gelmekten geldiğini düşünüyorum, çünkü evsizlerden göçmen işçilere, fırsatçı iş adamlarından her türlü insana kadar çok insanla karşılaştım; her adımda her türlü insanla” demiş ve bu eğitimi "Doğal olarak onların davranış biçimlerine ilgi duymam beni cezbediyordu. Bunu oyunculuk için kullanmak için değil, sadece merakımdan sanırım. Ve görüntüyü fotoğrafçılıkla yakalamak yerine, bir şekilde yakalayıp ayrıntıları çok özel bir şekilde hatırladığımı ve şeyleri çok kolay aklımda tutarak daha sonra hatırlayabildiğimi hissediyorum." diye anlatmıştı.

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