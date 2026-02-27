Onca ihtiÅŸamlÄ± mirasÄ±n iÃ§ine doÄŸdu... Ä°stese son nefesine kadar dÃ¼nya nimetlerinin sefasÄ±nÄ± sÃ¼rerdi... DÃ¼ÅŸÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ne filozof oldu

Haberin DevamÄ±

Bir kere gerÃ§ekten ihtiÅŸamlÄ± bir mirasÄ±n iÃ§ine gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Daha doÄŸduÄŸu an maddi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeyeceÄŸinin garantisi vardÄ± zaten. DiÄŸer yandan bir de genetik olarak ÅŸanslÄ±ydÄ±. Ã‡ok gÃ¼zel bir anne ile Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ±, gÃ¼zelliÄŸi tarihe geÃ§en bir bÃ¼yÃ¼kannenin torunuydu.

Ama hayat ona verdiÄŸi bunca gÃ¼zel sÃ¼rprizin yanÄ±nda daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken dayanÄ±lmasÄ± zor bir acÄ± verdi. BabasÄ±nÄ± Ã§ok erken kaybetti ve onun kokusundan, sevgisinden mahrum bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Belki baÅŸkasÄ± olsa bu eksikliÄŸini sahip olduÄŸu serveti ve eÅŸine az rastlanÄ±r gÃ¼zelliÄŸi kullanarak Ã§ok da rahat bir ÅŸekilde tamamlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. Ama o Ã¶yle yapmadÄ±. Kendini "insanlÄ±k Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye, hayatla ilgili sorulara yanÄ±t bulmaya" adadÄ±.

SonuÃ§ olarak dÃ¼nya artÄ±k onu "filozof prenses" olarak tanÄ±yor.

HERKES ONA 'FÄ°LOZOF PRENSES' DÄ°YOR

Bu ilginÃ§ kiÅŸinin kim olduÄŸuna gelirsek... Daha gencecik yaÅŸlarÄ±ndan beri gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Charlotte Casiraghiâ€¦

Monako Prensesi Caroline ile genÃ§ yaÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi bir tekne kazasÄ±nda hayata veda eden kocasÄ± Stefano Casiraghi'nin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri... Hollywood'un yÄ±ldÄ±zÄ±yken Monako Prensi Rainier ile evlenip gerÃ§ek bir prenses olan Grace Kelly'nin torunu.

39 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Charlotte Casiraghi epey zamandÄ±r "filozof prenses" olarak anÄ±lÄ±yor.

Bunun nedeni de onun doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ tarzda ailelere mensup kiÅŸilerin pek yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸekilde bir yol tutturmasÄ±. Charlotte Casiraghi, kendini edebiyata ve felsefeye adamÄ±ÅŸ durumda. Genellikle zenginliÄŸin ve ihtiÅŸamÄ±n merkezi olarak bilinen Ã¼lkesi Monako'yu aynÄ± zamanda felsefenin de merkezi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor uzun sÃ¼redir.

Â

SONUNDA BÄ°R DE KÄ°TAP YAYINLADI

Hatta Charlotte, bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda felsefe ve edebiyata olan ilgisini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± La FÃªlure (Ã‡atlak) adlÄ± bir de kitap yayÄ±nladÄ±.

KitabÄ± nedeniyle verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu ilgisinin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±p hayatÄ±na dair belki de ÅŸu ana kadarki en samimi aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±.

En fazla ilgi Ã§eken sÃ¶zleri ise insanlarÄ±n ona bakÄ±ÅŸÄ± ve aslÄ±nda kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili olanlardÄ±. Charlotte, baÅŸka insanlarÄ±n kendisi hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleriyle gerÃ§ek hayatÄ± arasÄ±nda uÃ§urumlar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bazen de yazÄ± yoluyla bir karakter yaratmanÄ±n hayatÄ±n gerÃ§ek durumlarÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n en etkili yolu olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.





Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. Charlotte Ã¼nlÃ¼ moda markasÄ± Chanel'in tanÄ±tÄ±m yÃ¼zlerinden biri. Bu durumu da yani Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n sponsor desteÄŸini de edebiyat buluÅŸmalarÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in kullanÄ±yor kimi zaman.

Charlotte Casiraghi, FransÄ±z oyuncu Gal Elmaleh ile iliÅŸkisinden 11 yaÅŸÄ±nda Raphael ve Dimitri Rassam ile evliliÄŸinden de 8 yaÅŸÄ±nda Baltzahar adÄ±nda iki erkek Ã§ocuk annesi.

Bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da iki Ã§ocuklu hayatÄ±nÄ±n aslÄ±nda insanlarÄ±n kafasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Bu konuda "Åžunu sÃ¶yleyebilirim ki benim sÄ±radan bir gÃ¼nÃ¼m Ã¶yle Ã§ok heyecanlÄ± ya da herkesin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±ndan Ã§ok farklÄ± deÄŸil."

O da iki Ã§ocuÄŸunu en iyi ÅŸekilde yetiÅŸtirmeye ve onlarÄ± kÃ¼ltÃ¼rel anlamda meraklÄ± kiÅŸiler olmalarÄ± iÃ§in yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Onu sevenlerin "Prenses Charlotte" diye sÃ¶z ettiÄŸi Casiraghi, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± felsefeyle , iki Ã§ocuÄŸunu kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Bunun iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey ise akÄ±llÄ± telefon ya da televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdikleri saatleri kÄ±sÄ±tlayÄ±p onlarÄ± kitap okumaya yÃ¶neltmek.

Bir rÃ¶portajÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Raphael, Antoine de Saint Exupery'nin KÃ¼Ã§Ã¼k Prens adlÄ± eserinden Ã§ok etkileniyor. DiÄŸer oÄŸlu Balthazar ise Yunan mitolojisine merak sarmÄ±ÅŸ durumda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen.





Charlotte Casiraghi, anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na da felsefeye olan bu ilgisiyle yaklaÅŸÄ±yor. AslÄ±nda bu konuda sÃ¶yledikleri, sÄ±radan gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n herkes iÃ§in geÃ§erli olan bir tanÄ±mÄ±: " Bence her bir gÃ¼nÃ¼n kendine gÃ¶re zorluklarÄ± ve muhteÅŸem anlarÄ± vardÄ±r. Her gÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in endiÅŸelendiÄŸiniz anlar, onlarÄ±n sizi yorgunluktan bitirdiÄŸi anlar, sonra onlarla gÃ¼zel ÅŸeyler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlar. Ve zihninizin bir kÃ¶ÅŸesinde hep ÅŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nce vardÄ±r. Onlar sizin hayatÄ±nÄ±zdaki en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±dÄ±r. "

ANNELERÄ° ONLAR Ä°Ã‡Ä°N UNVAN Ä°STEMEDÄ°

Charlotte Casiraghi, Monako Prensesi Caroline'in, genÃ§ yaÅŸta trajik bir ÅŸekilde hayata veda eden Ä°talyan iÅŸ insanÄ± Stefano Casiraghi ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ±.

Charlotte'un 41 yaÅŸÄ±nda Andrea adÄ±nda bir bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi ile 38 yaÅŸÄ±nda Pierre adÄ±nda bir kÃ¼Ã§Ã¼k erkek kardeÅŸi var. Her ne kadar Monako PrensliÄŸi'nin tahtÄ± iÃ§in onbirinci sÄ±rada yer alsa da yani tahtta hakkÄ± olsa da Charlotte "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor. TÄ±pkÄ± erkek kardeÅŸlerinin "prens" unvanÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gibi.

Bunun nedeni ise anneleri Prenses Caroline'in tercihi. Grace Kelly ile Prens Rainier'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun bu tÃ¼r unvanlar taÅŸÄ±madan normal hayatlar sÃ¼rdÃ¼rmesini istedi.

Bu tercihini de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n medya ve kamuoyu tarafÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Caroline. Charlotte Casiraghi bu konuda Vanity Fair dergisine verdiÄŸi bir demeÃ§te ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Ben prenses deÄŸilim, annem prenses. Ben bir devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yeÄŸeniyim. Bu konumum nedeniyle bazÄ± temsil gÃ¶revlerim var. Ã‡ok kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± ya da bana ayrÄ±calÄ±k saÄŸlayan bir durum deÄŸil."





Charlotte Casiraghi, oyuncu Gad Elmaleh ile niÅŸanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bir erkek evlat sahibi oldu.





Sonra FransÄ±z yÄ±ldÄ±z Carole Bouquet ile Jean-Pierre Rassam'Ä±n oÄŸlu yÃ¶netmen Dimitri Rassam ile evlenip boÅŸandÄ±. Bu evlilikten de bir erkek Ã§ocuÄŸu oldu.





Charlotte, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara yerleÅŸen Grace Kelly'nin torunu.





Annesinin bir sonraki evliliÄŸinden de Alexandra adÄ±nda bir kÄ±z kardeÅŸi var Charlotte Casiraghi'nin.