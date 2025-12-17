İstese babası helikopter bile tutar... Ona kıyamayıp 'Gonca gül' dediler... Yerlere oturup yolculuk etti

Haberin Devamı

Bazıları gerçekten de bunun keyfini sürüyor. Fazla göz önünde ailelere mensup oldukları için de elbette büyük tepki çekiyorlar zaman zaman.

Diğer yandan bazıları da ayrılacaklarını yeri geldiğinde kullansa da göze batmadan normal insanlar gibi yaşamayı seçiyor.

Elbette kapalı kapılar ardında ayrıcalıklarının keyfini sürüyorlar olabildiğince. Ama toplum önünde bunu çok da kullanma gereği duymuyorlar.

AİLESİNİN EN ÇOK SEVİLEN ÜYELERİNDEN

İşte İngiliz kraliyet ailesinin "gizli silah" olarak tanınan Lady Louise Windsor da bunlardan biri. Önce onun kim olduğuna bir bakalım.

Lady Louise Windsor, Kral Charles'ın yeğeni... En küçük erkek kardeşi Edinburgh Dükü Edward ile karısı Düşes Sophie'nin iki çocuğundan büyük olanı.

Kısa süre önce 22 yaşına giren Louise, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da ailesinin sempati gören yüzlerinden biri olarak tanınıyor.

Özellikle de Galler Prensesi Kate'in kanser tedavisi nedeniyle kapalı kapılar ardında olduğu dönemde biraz daha fazla göz önüne çıktı genç kız.

Sonra da amcası Andrew'nun skandalları nedeniyle kuzenleri Beatrice ve Eugenie geri planda kalınca Louise yine daha fazla dikkat çekmeye çalıştı. İngiliz kraliyet ailesi tarafından da genç kuşaklarla aralarındaki en önemli bağ olarak görülüyor.





'BEN KRALİYET AİLESİNDENİM' DEMEDİ... YERE OTURDU

Louise, geçtiğimiz gün de Londra'dan Bristol'e giden bir trende görüntülendi. Aslına bakılırsa onu görenler ilk başta kim olduğunu anlamadı. Çünkü herkes gibi sıradan bir kıyafet giymişti. Yanında koruma da yoktu.

Daha da ötesinde genç kız, trende koltuklara değil de yere oturdu. Kompartıman çok fazla dolu olduğu için Lady Louise Windsor çareyi onca yolcu arasında yere oturmakta buldub

Sonra da bilgisayarını açıp bir makale okumaya başladı.

Aslına bakılırsa ailece katıldıkları törenlerde bazen annesinin eski kıyafetlerini giyen Lady Louise Windsor, kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams tarafından da "mütevazı" bir kişi olarak tanımlanmıştı.

St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan Louise, anne ve babasının isteği üzerine herhangi bir başka unvan da taşımıyor. Sadece kendisi değil kardeşi James de aynı şekilde.

Daha doğdukları anda annesi Sophie ve babası Edward'ın iki çocukları için kararı buydu.

BABASININ KONUMU YÜKSELDİ AMA O VE KARDEŞİ AYNI KALDI

Kraliçe'nin ölümünden sonra Kral Charles tahta geçince en küçük kardeşine aile içinde çok değerli olan bir unvanı verdi.

Yıllar yılı babası Prens Philip'in kullandığı Edinburgh Dükü unvanını. Halktan bir aileden gelen ama aile içinde özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından çok sevilen karısı Sophie de Edinburgh Düşesi oldu.

Herkes çiftin iki çocuğu Louise ve James'in de daha yüksek bir unvan almasını beklerken öyle olmadı.

İki kardeşin anne ve babası onların normal birer çocukluk geçirebilmeleri ve gelecekte hayatlarını buna göre kurabilmeleri için çocuklarına unvan verilmesini başından beri istememişti.

Bu arada Louise'in, Kraliçe 2. Elizabeth'in de diğerlerinden daha çok sevdiği torunlarından biri olduğunu hatırlatalım.

Tıpkı kuzeni William ve onun karısı Kate Middleton gibi İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde eğitim görüyor Louise. Okulda tanıştığı Felix da Silva-Clamp ile de romantik bir ilişki yaşadığı konuşuluyor.





Louise, küçükken Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde nedimelik yaptı.





ONA 'İNGİLİZ GÜLÜ' DİYORLAR

Lady Louise Windsor, aslında çocukluğunda İngiliz kraliyet ailesinin çok göz önüne çıkmayan üyelerinden biriydi.

Kate Middleton ile Prens William'ın düğününde nedimelik yapan Louise, büyüdükçe daha fazla ilgi çekmeye başladı. Popülerliğin doruğuna da amcası Charles'ın taç giyme töreninde çıktı. O günden beri genç kız "İngiliz gülü" diye anılır oldu.

Her ne kadar yaşından çok olgun giyinmekle eleştirilse de Louise, bazen annesinin eski kıyafetlerini giyerek topladığı sempatiyi de artırıyor.