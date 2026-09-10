İstersen dünyanın hakimi ol... Baba acısı insanı ağlatır

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Bu kez dünyadaki serüvenini tamamlayıp ebedi uykusuna yatan kişi, 35 yıldır Norveç tahtında oturan Kral 5. Harald oldu...

Uzun süren sağlık problemlerinin ardından 28 Ağustos günü 89 yaşında hayata veda eden Harald, dün düzenlenen resmi bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Harald için düzenlenen tören, 21 pare top atışıyla başladı. Sonra da Kral'ın naaşı, saraydaki şapelden alınarak Oslo Katedrali'ne doğru yola çıktı.

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Tören alayının geçişi sırasında Oslo sokaklarında binlerce kişi "ülkemizin büyükbabası" dedikleri Harald'ı uğurlamak için toplandı.

Avrupa'nın en yaşlı kralı unvanını taşıyan Harald'a veda töreninde, 'onunla evlenmezsem bekar kalırım' diye uğruna babasına rest çektiği ve 1968'de evlendiği karısı Sonja, ön saflarda yer aldı.

Acılı eşin yanında ise kocasının ölümünden sonra tahta geçen oğlu Kral Haakon , gelini Mette Marit, şifacı Durek Verrett ile evlenmek için saraydaki haklarından ve unvanından vazgeçen kızı Martha Louise yer aldı.

Babası Haakon'un ardından taht için ilk sırada olan Prenses Ingrid Alexandra, kardeşi Prens Sverre Magnus katedraldeki törende protokol sırasında oturdu.

Mette Marit'in, Haakon ile evlenmeden önce başka bir ilişkiden dünyaya gelen ve son dönemde işlediği yüz kızartıcı nedenlerle cezaevinde olan oğlu Marius Borg da özel izinle törene katıldı.

Oslo Katedrali'ndeki törende duygusal anlar yaşandı.

Babası öldükten sonra tahta geçen Haakon, ailesiyle yan yana oturduğu protokol bölümünde babasının tam karşısında duran tabutuna uzun uzun dalgın gözlerle baktı.

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Özellikle de bir ara Haakon'un gözlerinin yaşardığı, o anlarda da sık sık yutkunduğu görüldü.





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Kate'in cenaze törenine katılmaması konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat büyük oğulları George'u törenden bir gün önce Eton College'a götüren Kate ile William'ın bir iş bölümü yaptığı söyleniyor.

Buna göre Kate, yatılı okula bıraktığı George'un yanı sıra yeni eğitim yılına başlayan diğer çocukları Charlotte ve Louis ile ilgilenmek için evde kaldı.

Hatta Victoria, aynı zamanda vaftiz babası olan Kral Harald için kürsüye çıkıp bir dua okudu törende. İsveç Kralı'nın tek oğlu Prens Carl Philip de karısı Sofia ile birlikte törendeydi.

Cenaze töreninin ardından Haakon, Mette Marit, çocukları Ingrid Alexandra ve Sverre Magnus, acılı eş Sonja ile birlikte sarayın balkonuna çıkarak, halka el sallayıp gösterdikleri destek için teşekkür etmiş oldu.