İstenmeyen eş Adar... 'Saplantılı ama haklı sebepleri var'

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“SENARYOYU OKUDUĞUM GİBİ İÇİNDE OLMAK İSTEDİM”

Uzun zaman sonra setlere dönen Fırat Altunmeşe, “Üç sene önce oyunculuğa ara verdim. Biraz dinlenme süreci yaşadım. Mesleğimize daha iyi bir enerjiyle, olgun bir şekilde dört elle sarılıyoruz. Genelde hep böyle sempatik, eğlenceli, düzgün karakterleri oynuyordum. Adar’a kötü karakter demeyeyim ama kötümsü diyelim. Oyuncaklı bir karakter. O yüzden senaryoyu okuduğum gibi içinde olmak istedim” diye konuştu.

“SEYİRCİ ADAR’A HAK VERECEK”

Adar karakterinin kötü olmadığını haklı taraflarının olduğunu savunan oyuncu, “Aslında Adar’a seyircinin hak vereceği durumlar da olacak. Şu ana kadar oynadığım karakterlere nazaran, kötü diyebileceğimiz bir karakter ama kendince çok haklı sebepleri var. Sadece yolları biraz eleştirilebilir” diye konuştu.

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“ÇOK TATLI BİR EKİBİMİZ VAR”

Piyasa’nın set ortamının çok eğlenceli olduğundan da bahseden Altunmeşe, “Prodüksiyonundan, hazırlık ekibine, teknik ekibe kadar herkes çok tatlı. O yüzden kendim dışında başkaları için de bu işin sevilmesini çok istiyorum. Hepimiz için iyi olacak.” diyerek duygularını ifade etti.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…