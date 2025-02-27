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İstenmeyen eş Adar... 'Saplantılı ama haklı sebepleri var'

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#Fırat Altunmeşe#Piyasa#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:58

Kanal D'nin yeni dizisi ‘Piyasa’ ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. 25 yıl sonra tekrar bir diziye ev sahipliği yapan Cumalıkızık’ta çekilen dizide Münevver’in (İlayda Alişan) saplantılı eşi Adar Halebi’ye hayat veren usta türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu Fırat Altunmeşe, dizideki karakteriyle ilgili konuştu. Uzun zamandan sonra setlere dönen Altunmeşe, “Adar, şu ana kadar oynadığım karakterlere nazaran kötü ve saplantılı diyebileceğimiz biri. Aslında kendince çok haklı sebepleri var. Sadece yolları biraz eleştirilebilir” şeklinde konuştu.

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“SENARYOYU OKUDUĞUM GİBİ İÇİNDE OLMAK İSTEDİM”

Uzun zaman sonra setlere dönen Fırat Altunmeşe, “Üç sene önce oyunculuğa ara verdim. Biraz dinlenme süreci yaşadım. Mesleğimize daha iyi bir enerjiyle, olgun bir şekilde dört elle sarılıyoruz. Genelde hep böyle sempatik, eğlenceli, düzgün karakterleri oynuyordum. Adar’a kötü karakter demeyeyim ama kötümsü diyelim. Oyuncaklı bir karakter. O yüzden senaryoyu okuduğum gibi içinde olmak istedim” diye konuştu.

İstenmeyen eş Adar... Saplantılı ama haklı sebepleri var

“SEYİRCİ ADAR’A HAK VERECEK”

Adar karakterinin kötü olmadığını haklı taraflarının olduğunu savunan oyuncu, “Aslında Adar’a seyircinin hak vereceği durumlar da olacak. Şu ana kadar oynadığım karakterlere nazaran, kötü diyebileceğimiz bir karakter ama kendince çok haklı sebepleri var. Sadece yolları biraz eleştirilebilir” diye konuştu.

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İstenmeyen eş Adar... Saplantılı ama haklı sebepleri var

“ÇOK TATLI BİR EKİBİMİZ VAR”

Piyasa’nın set ortamının çok eğlenceli olduğundan da bahseden Altunmeşe, “Prodüksiyonundan, hazırlık ekibine, teknik ekibe kadar herkes çok tatlı. O yüzden kendim dışında başkaları için de bu işin sevilmesini çok istiyorum. Hepimiz için iyi olacak.” diyerek duygularını ifade etti.

İstenmeyen eş Adar... Saplantılı ama haklı sebepleri var

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Fırat Altunmeşe#Piyasa#Kanal D

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