İşte yılın ‘Yıldızı Parlayanlar’ı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:48
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu: Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak.
Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 50’nci kez sahiplerini bulacak. Heyecanla beklenen organizasyonda en merak edilen kategorilerden biri; Pantene Yıldızı Parlayanlar.
Başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vaat eden genç yıldızlara verilen ödülü bu yıl Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak alacak. Gençlere ödülleri 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli törende takdim
edilecek.
1995 doğumlu Yiğit Koçak, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Başarılı oyunculuğuyla pek çok ödüle layık görülen Koçak, bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü kazanan tek erkek oyuncu.
2006, İzmir doğumlu Alisa Sezen Sever, küçük yaşta başlayan oyunculuk kariyerine şimdilerde “Bahar” dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle devam ediyor.
1999 yılında İstanbul’da doğan Sümeyye Aydoğan, “Aile Hükümeti”, “Kahraman Babam”, “Sadakatsiz”, “Geçen Yaz”, “Gaddar”, “Hatıran Yeter” gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.
1998 doğumlu Melis Minkari, Bilgi Üniversitesi Radyo Sinema
ve Televizyon Bölümü mezunu. “Kardeşlerim” ve “Aşk 101” dizisi ile “Broadway in İstanbul Müzikali”nde rol alan oyuncu, müzikle de yakından ilgileniyor.