İşte yılın ‘Yıldızı Parlayanlar’ı

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en prestijli ödülü Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 50’nci kez sahiplerini bulacak. Heyecanla beklenen organizasyonda en merak edilen kategorilerden biri; Pantene Yıldızı Parlayanlar.



Başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vaat eden genç yıldızlara verilen ödülü bu yıl Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak alacak. Gençlere ödülleri 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek görkemli törende takdim

edilecek.



