İşte yeni sezonun en iddialı dizisi... Mahsun Kırmızıgül imzalı: Güzel Aşklar Diyarı

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GÜZEL AŞKLAR DİYARI’NA GİTMEYE HAZIR MISINIZ?

Yaz sezonunda art arda başlattığı diziler, müzik eğlence ve yarışma programlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kanal D, birbirinden iddialı projelerini seyircisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Kanalın yeni sezonda ekrana getireceği önemli yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı olacak.

2,5 YILLIK HAZIRLIĞIN ÜRÜNÜ

Hazırlık aşaması iki buçuk yıl süren dizinin oyuncu kadrosu, okuma provası etkinliğinde ilk kez basının karşısına çıktı. Boyut Film’deki provada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kırmızıgül, “Biz bu hikayeye yaklaşık iki buçuk yıl önce hazırlanmaya başladık. Meltem Cumbul, New York'ta evini kapattı, buraya taşındı. Halil Ergün, uzun zaman sonra bu projeyi kabul etti. Güzel bir kadromuz var. Bu ay içinde Kapadokya’da çekimlere başlayacağız. Sonrasında Karadeniz çekimlerimiz, Diyarbakır çekimlerimiz olacak. Doğru insanlarla iyi bir projede buluştuk.” dedi

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BİR DOĞUM GİBİ

10 yıl aradan sonra Güzel Aşklar Diyarı ile yeniden Türkiye’ye dönen Meltem Cumbul, “Çok uzun zamandır bu projeyi beklediğim için bir doğum gerçekleşmiş gibi hissediyorum. Okuma provamızda çok güzel oldu. Karakterleri daha net görebildim. Onun için sahnelerde neler olabileceğini birazcık daha kafamda kurabildim. Hikaye beni çok heyecanlandırdı. Çünkü yerinde durmayan, ailenin, aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikaye. Bir de ben çocukken babamın işi dolayısıyla Kapadokya'da üç yıl geçirmiştik. Çok sevdiğim bir yerdir. O yüzden o mekanı düşünerek hikayeyi okumak daha etkileyici oldu benim için.” diye konuştu.

GELDİĞİM GÜN BENİ İKNA ETTİ

Tiyatro, sinema ve televizyon seyircisinin hafızasında yer edinen duayen sanatçı Halil Ergün de “Mahsun ’un yanına ilk geldiğimde çok heyecanlandım. Ofisin duvarında çektiği filmlerin afişlerini gördüm. Çünkü ben Türk sineması ile övünüyorum. Aslında yorgun da bir dönem geçirdim. Birkaç film çektim gençlerle ama Mahsun çok özel biri ve geldiğim gün beni ikna etti. Bir de benim gerçekten en etkilendiğim yerdir Kapadokya… Ben hep derim ki, Kapadokya'yı görmeyen Anadolu'yum demesin.”

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ÇOK ÖZEL MEKANLAR

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek. Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.

GÜÇLÜ KADRO

Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in yaptığı "Güzel Aşklar Diyarı"nın oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin müzikleri ise yine Mahsun Kırmızıgül’e ait.

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Güzel Aşklar Diyarı yakında Kanal D’de ekrana gelecek.