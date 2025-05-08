İşte şimdi başı büyük belada... 10 milyon dolarlık tehdit

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Böylece "prenseslik rüyası" da gerçeğe dönmüş oldu.. 2018 yılının 19 Mayıs günü hayatını birleştirdi çift.

Kısacık bir süre Harry'nin ağabeyi Prens William ve onun eşi Kate Middleton ile "Muhteşem Dörtlü" olarak anıldılar.

Herkes Markle ile birlikte aileye yeni bir soluk geldiğini düşünürken işlerin öyle dışarıdan göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.

2020 yılında Markle ile Hary, tası tarağı toplayıp İngiltere'den ayrıldı ve ABD'ye yerleşti.

KURDUKLARI İŞLER ÇOK DA BAŞARILI OLMADI

Elbette Harry'nin ailesinden kaynaklı bir serveti Meghan'In da kendi birikimi vardı. Ama yine de lüks hayatları ve hepsinden önemlisi iki çocuklarının geleceği için bir şeyler yapmaları gerekiyordu.

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Artık İngiliz kraliyet ailesinden ödenek de alamadıkları için iş yaşamına adım attılar ve bazı markalar kurdular.

Doğrusu bütün bu girişimleri öyle çok da başarılı olmadı.

Meghan Markle; son olarak en iyi bildiği işi yapmaya başladı. Kamera karşısına geçti ve bir dijital platform için ev idaresi programı hazırlamaya başladı.

HAZIRLADIĞI PROGRAM YÜZÜNDEN ŞİMDİ BAŞI BELADA

İşte tam da bu yüzden şimdi başında büyük bir bela var... Çünkü Amerikalı bir hayranı Markle'ın programında verdiği tarifi uyguladığı için cildinde korkunç yanıklar oluştuğunu ileri sürdü. Bu yüzden de hatırı sayılır bir tazminat istedi.

Hatta bu yüzden Düşes'i, onun Harrl ile kurduğu yapım şirketini ve programın yayınlandığı kanalı 10 milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etti.

TUZ BANYOSU CİLDİNİ YAKTI

Radar adlı internet sitesinin haberine göre Maryland'de yaşayan Robin Patrick adlı bir Meghan Markle hayranı, TV programında verilen ev yapımı tuz banyosu reçetesini uyguladığını ve cildinin buna korkunç yanıklarla tepki verdiğini ileri sürdü.

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Robin Patrick, tuz banyosundan sonra cildinde oluşan ağır yanıkları çekip paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Bu denemenin sonunda cildinde oluşan kozmetik sıkıntıların yanı sıra dayanılmaz ağrılar çektiğini de iddia etti.

Diyabet hastası olan 43 yaşındaki Robin Patrick, tuz banyosu tarifinde yer alan bazı yağların kendisiyle aynı sağlık sorununu yaşayan kişilerde bu tür sorunlara yol açabileceği konusunda uyarı yapılması gerektiğini savundu.

Bunun hem Meghan Markle'ın hem de program yapımcılarının özen göstermesi gereken bir yükümlülük olduğunun da altını çizdi.

BÜYÜK ACI ÇEKTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Patrick anlattığına göre Meghan Markle'ın With Love, Meghan adlı programında verdiği tarifin ilgisini çektiğini anlattı. Gerekli malzemeler de evde elinin altında bulunduğu için bu tuz banyosunu denemeye karar verdi.

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Söz konusu tarifte Epsom tuzu, Himalaya tuzu, lavanta yağı ve arnika yağı bulunuyordu. Patrick anlattığına göre programı izledikten sonra tarifi uyguladı ve özellikle bacaklarında korkunç yanıklar oluştu.

Robin Patrick başına gelenleri "Başlangıçta rahatsızlık duymadım, sadece küçük bir karıncalanma hissi yaşadım. Ama küvetteki su, bacaklarımı tamamen örtecek düzeye geldiğinde yanma hissetmeye başladım. Hemen küvetten çıktım" diye anlattı.

Yaptığı bu tuz banyosunun sadece bacaklarında değil kollarında ve ellerinde de yanma hissi yarattığını anlattı Patrick.

DUŞ ALIRKEN BİLE CANI YANIYOR

TV'den görüp yaptığı bu uygulama nedeniyle cildi yanan Patrick, ağrısını gidermek için vücut losyonu kullandığını da ekledi.

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Ama onun acısı bu kadarla bitmedi. Onu da şöyle anlattı: " O akşam duş alırken, cildime su temas ettiğinde çok şiddetli bir yanma hissi yaşadım. Sonra da bu bölgelerde yaralar meydana geldi."

Patrick'in söylediğine göre bu yaralar kendisine hala rahatsızlık veriyor. "Bu yaralar ve yanma hissi benim günlük hayatımı etkimiyor, ılık duş almamı engelliyor" diye anlatan Patrick, giysilerin bilme rahatsızlık verdiğini söyledi.

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMAZSA DAVA AÇACAK

Robin Patrick program yetkilileri ve kanalla mali bir anlaşmaya varıp olayı dava açmadan çözmek istediğini söyledi. Ancak talepleri karşılanmazsa bu yaşadıklarını tazmin etmek amacıyla dava açacağını belirtti.

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Patrick söylediğine göre bunun için 75 bin dolar bir tazminat talep ediyor. Ama bu kadar değil.

Bunun yanı sıra Meghan Markle, programın yayınlandığı dijital platform ve Markle ile Harry'nin yapım şirketi Archewell Productions'tan da kamu güvenliğini önemsemedikleri gerekçesiyle 10 milyon dolar isteyeceğini de ekledi.