İşte Şehrazat'ın Şehriyarı

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Dere’nin partneri de belli oldu. İbrahim Çelikkol, dizide Sultan Şehriyar’a hayat verecek. Bozdağ Film tarafından uyarlanacak olan ‘Binbir Gece Masalları’nın çekimleri de başlıyor.

Âşık olduğu ilk eşi tarafından aldatılan ve bu yüzden aşka ve hayata küsen Sultan Şehriyar’ın kaderi, onu kurtarmak için gelen Şehrazat’la evlendiği gece değişecek.

İbrahim Çelikkol’un hayat vereceği Şehriyar, Cansu Dere’nin canlandırdığı Şehrazat’ın masallarıyla iyileşecek.

Şehrazat’ın anlattığı her masalda hiç kimsenin bilmediği sırlarını ve onu bekleyen tehlikeleri görecek olan Şehriyar, sırtındaki aldatılma yükünü Şehrazat ve masallarıyla atacak.

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‘Alaaddin’in Sihirli Lambası’, ‘Denizci Sinbat’, ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ gibi hikâyeler de özenli ve görkemli bir prodüksiyon süreciyle projenin içine dahil olacak. Mehmet Bozdağ ile Attila Engin birlikte yazdığı ‘Binbir Gece Masalları’ tabii platformunda ekrana gelecek.