×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İşte Şehrazat'ın Şehriyarı

Güncelleme Tarihi:

#Cansu Dere#İbrahim Çelikkol#1001 Gece Masalları
İşte Şehrazatın Şehriyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:59

Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Cansu Dere, setlere “1001 Gece Masalları”nın efsane karakteri Şehrazat ile döneceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Dere’nin partneri de belli oldu. İbrahim Çelikkol, dizide Sultan Şehriyar’a hayat verecek. Bozdağ Film tarafından uyarlanacak olan ‘Binbir Gece Masalları’nın çekimleri de başlıyor.

Âşık olduğu ilk eşi tarafından aldatılan ve bu yüzden aşka ve hayata küsen Sultan Şehriyar’ın kaderi, onu kurtarmak için gelen Şehrazat’la evlendiği gece değişecek.

İşte Şehrazatın Şehriyarı

İbrahim Çelikkol’un hayat vereceği Şehriyar, Cansu Dere’nin canlandırdığı Şehrazat’ın masallarıyla iyileşecek.

Şehrazat’ın anlattığı her masalda hiç kimsenin bilmediği sırlarını ve onu bekleyen tehlikeleri görecek olan Şehriyar, sırtındaki aldatılma yükünü Şehrazat ve masallarıyla atacak.

Haberin Devamı

İşte Şehrazatın Şehriyarı

‘Alaaddin’in Sihirli Lambası’, ‘Denizci Sinbat’, ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ gibi hikâyeler de özenli ve görkemli bir prodüksiyon süreciyle projenin içine dahil olacak. Mehmet Bozdağ ile Attila Engin birlikte yazdığı ‘Binbir Gece Masalları’ tabii platformunda ekrana gelecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cansu Dere#İbrahim Çelikkol#1001 Gece Masalları

BAKMADAN GEÇME!