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İşte ‘O Kız’ın kahramanları

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#O Kız#Kanal D#Yeni Dizi
İşte ‘O Kız’ın kahramanları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:38

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “O Kız” yarın akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Duygu yüklü tanıtımlarıyla izleyicilerin kalbine dokunan dizi, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip Kadir ve kızı Zeynep’in etkileyici hikâyesini ekrana taşıyacak. İşte hikâyesiyle olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “O Kız” dizisinin kahramanları...

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KADİR / Erkan Petekkaya

Kaderi boynuna dolanmış bir adam

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 45 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş.
Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onların ki... İçinde bir babanın olmadığı...

OZAN / Cengiz Orhonlu

Sosyal medya fenomeni

20’lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare’den önceki Ozan, Sitare’den sonraki Ozan... Sitare’den önceki Ozan Adıyaman’ın küçük bir ilçesinde sıradan bir çiftçi ailesinin dört çocuğundan biri olarak doğmuş. Ajanslar sayesinde figüran olarak katıldığı kısacık bir reklam filminde ajansın güzel patroniçesi Sitare’nin dikkatini çekmesiyle Ozan’ın hayatındaki ikinci bölüm başlamış.

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İşte ‘O Kız’ın kahramanları

ZEYNEP / Dilin Döğer

Babasının annesi

20’li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikâyesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan ‘babasının annesi’. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep’in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak.
Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakârlık mıdır? Bunu bilmiyor işte. Sorgulamıyor da. Kalbi, bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de... Haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

SİTARE / Sezin Akbaşoğulları

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Seksi ve cool patroniçe

40’lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi.
Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk ‘projesi’ ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare’nin Ozan’a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku... Âşık mı?
Sitare’nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği ‘eserine’ sahip olmaya âşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.

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#O Kız#Kanal D#Yeni Dizi

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