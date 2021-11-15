İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda

Haberin Devamı

PERŞEMBE AKŞAMI EKRANDA

15 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranda boy gösterecek. Muzo’nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak olan genç oyuncu, ilk kez perşembe akşamı yayınlanacak 20’nci bölümde seyirci karşısına çıkacak.



Yüsra Geyik, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Camdaki Kız, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla başarısını fazlasıyla kanıtlamış, çok derinlikli bir proje. Ben de bu güzel ekibe sürprizi bol bir karakterle dahil olduğum için çok mutluyum. Şimdiden kendimi uzun zamandır bu setteymiş gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de ‘karakterlerimle’ tanıştıklarında büyük keyif alırlar.”