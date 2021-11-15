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İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda

#Yüsra Geyik#Camdaki Kız#KANALD
İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda

“Arka Sokaklar”da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik, “Camdaki Kız”ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, Muzo’nun kız arkadaşını canlandıracak.

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PERŞEMBE AKŞAMI EKRANDA
15 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranda boy gösterecek. Muzo’nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak olan genç oyuncu, ilk kez perşembe akşamı yayınlanacak 20’nci bölümde seyirci karşısına çıkacak.

İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda



Sürprizi bol karakter
Yüsra Geyik, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Camdaki Kız, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla başarısını fazlasıyla kanıtlamış, çok derinlikli bir proje. Ben de bu güzel ekibe sürprizi bol bir karakterle dahil olduğum için çok mutluyum. Şimdiden kendimi uzun zamandır bu setteymiş gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de ‘karakterlerimle’ tanıştıklarında büyük keyif alırlar.”

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#Yüsra Geyik#Camdaki Kız#KANALD

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