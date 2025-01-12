İşte MasterChef Türkiye'nin şampiyonu

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MasterChef Türkiye'de birinci olan isim belli oldu. Onur, Eda, Semih ve Kerem'in yarı finale kaldığı yarışmada gerçekleşen oyunların ardından 9 Ocak'ta ilk finalist Onur seçilmişti.

Daha sonraki etaplarda finale yükselen ikinci isim ise Kerem oldu.

Onur ve Kerem dün akşam son kez kozlarını paylaştı. Üç farklı menü hazırlayan finalistler zaman zaman stresli anlar yaşadı.

İLK ETAPTA YÖRESEL MENÜ HAZIRLADILAR

MasterChef büyük finalinde ilk etapta yarışmacılardan Türkiye'nin farklı yörelerinden başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç tabak çıkarmaları istendi.

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Menüyü çıkarmaları için yarışmacılara bir buçuk saat süre verildi. İki yarışmacı da istenilen tabakları sundu.

İLK ETABIN GALİBİ ONUR OLDU!

İlk etapta şeflerden Onur 22.5 puan alırken Kerem ise 17.5 puanda kaldı. Böylelikle ilk turun galibi Onur oldu.

İKİNCİ TURDA ULUSLARARASI MENÜ

İkinci turda yarışmacılardan uluslararası bir menü istenildi.

Onur, Asya esintilerini taşıyan bir menü tercih ederken, Kerem ise Fransız lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladı.

Onur'un menüsü:

Başlangıç: Asya Usulü İçli Köfte

Ana Yemek: Bıldırcın

Tatlı: Medovik

Kerem'in menüsü:

Başlangıç: Kaz Ciğeri

Ana Yemek: Bonfile

Tatlı: Poşe Armut

İKİNCİ TURUN GALİBİ KEREM OLDU!

İkinci turda Onur şeflerden 22.5 puan alırken, Kerem ise 23,5 puanla bu turun galibi oldu.

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İki turun toplamında Kerem 41 puana ulaşırken , Onur 45 puana yükseldi.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİSİ SON ETAPTA BELLİ OLDU

Final turunda iki menü hazırlayan yarışmacılar, ardından imza tabaklarını servis etti. Onur “Emek” adını verdiği, Kerem ise “Türk” adını verdiği bir tabak sundu şeflere.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda en başarılı tabakları çıkaran yarışmacı Onur Üresin oldu. Onur, gecenin sonunda topladığı toplam 68 puanla şampiyon olarak kupayı kaldırdı. Kerem ise 63,5 puan kaldı.

'İKİ ŞAMPİYON VAR'

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MasterChef şampiyonu olan Onur duygularını dile getirdi. Kupayı iki kişinin hak ettiğini söyleyen Onur şu ifadeleri kullandı:

"Kerem duruşuyla yaptığı meslekle halkın gönlünü kazandı. Çok sevdiğim bir arkadaşım her zaman en yakın olduğum arkadaşım. Kupayı bölebilirsem bölmek isterim. MasterChef'in şampiyonu 2 tane var. Benim gözümde şampiyon 2 kişi. Ben bu kupayı Kerem'le kaldırmak istiyorum."