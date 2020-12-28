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Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı - İşte Bu Benim Masalım dizisinin oyuncuları

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İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı - İşte Bu Benim Masalım dizisinin oyuncuları
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Online platform dizisi İşte Bu Benim Masalım'ın fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın çevrimiçi yayın platformu Exxen'de yayınlanacak Bu Benim Masalım’ın başrollerini Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven canlandıracak. İşte Bu Benim Masalım dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili detaylar…

Exxen'in iddialı yapımlarından olan gençlik dizisi İşte Bu Benim Masalım'ın fragmanı yayınlandı. Son dönemin en çok konuşulan genç şarkıcılarından Aleyna Tilki ve Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in paylaştıkları İşte Bu Benim Masalım dizisi 2021 yılında macerasına başlayacak.

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, dizinin kadrosunda Tilki ve Canseven'in yanı sıra; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve Nevra Serezli yer alıyor. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de dizide rol alacak.

"İşte Bu Benim Masalım", 1 Ocak'ta platformda olacak.

 

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