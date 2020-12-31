İşte Bu Benim Masalım dizisi nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte Bu Benim Masalım dizisi yeni yılda başlayacak
Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen’de yer alacak dizilerden biri de İşte Bu Benim Masalım oldu. Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerini paylaştığı dizide; Aleyna sahne korkusu olan bir genç kızı canlandırıyor. Gençlik dizisi olan İşte Bu Benim Masalım tanıtımlarıyla sosyal medyaya da konu olmuştu. Peki, İşte Bu Benim Masalım dizisi nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformu Exxen'in yapımlarından "İşte Bu Benim Masalım" ile ilgili detaylar belli oldu. Başrollerinde genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in yer aldığı İşte Bu Benim Masalım, 1 Ocak'ta platformda olacak. Gençlik dizisi sahne korkusu olan genç bir kızın yaşadıklarını konu alıyor.
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, dizinin kadrosunda Tilki ve Canseven'in yanı sıra; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve Nevra Serezli yer alıyor. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de dizide rol alacak.
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