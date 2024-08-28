İşte Antalya jürisi

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Ünlü yönetmen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde festival için şöyle dedi: “Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır. Festivale hak ettiği değeri verebilme

çabasında olan herkesle bir arada olacağım için çok heyecanlıyım.”



‘EN’LERİ SEÇECEKLER



Sanat yönetmenliğini Deniz Yavuz’un üstlendiği festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’nün jürisinde tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, sinema yazarı Melis Behlil, neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede ve senarist-yönetmen Melisa Önel de yer alacak. Jüri, rekor sayıda başvurunun yapıldığı yarışmanın ‘en’lerini seçecek.