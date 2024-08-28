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İşte Antalya jürisi

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#Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü#Ferzan Özpetek
İşte Antalya jürisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:49

5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’nde jüri başkanlığı görevini üstlenen Ferzan Özpetek, etkinlik hakkında konuştu.

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Ünlü yönetmen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde festival için şöyle dedi: “Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır. Festivale hak ettiği değeri verebilme
çabasında olan herkesle bir arada olacağım için çok heyecanlıyım.”

‘EN’LERİ SEÇECEKLER

Sanat yönetmenliğini Deniz Yavuz’un üstlendiği festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü’nün jürisinde tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, sinema yazarı Melis Behlil, neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede ve senarist-yönetmen Melisa Önel de yer alacak. Jüri, rekor sayıda başvurunun yapıldığı yarışmanın ‘en’lerini seçecek.

İşte Antalya jürisi

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#Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü#Ferzan Özpetek

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