İstanbul’un arka sokaklarını anlattık

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Cihangir Ceyhan’ın başrolü üstlendiği, Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Canan Ürekil, Zamire Zeynep Özdemir ve Meli Bendeli gibi isimlerin yer aldığı “Dengeler” filminin özel gösterimi önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleşti.

Film, İstanbul’un arka sokaklarının gerçekliğini beyazperdeye yansıtıyor. Yönetmen Süleyman Mert Özdemir, “Kıymetli bir film yaptık” dedi. Başrol Cihangir Ceyhan ise çok emek verdiklerini belirtti.

Mazlum Çimen, “Yaşadığımız ülkenin başka bir yüzü var mıdır diye düşünürdüm. Filmle o sorunun içine düştüm. Bu ekibe teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. Sabahattin Yakut da filmin gerçekçiliğiyle ön plana çıktığını belirtti.

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