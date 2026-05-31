İstanbul’dan Bodrum’a uzanan bir kardeşlik hikâyesi... Daha 17 bu akşam başlıyor!

BU BİR AİLE HİKÂYESİ

“Daha 17”de ‘Şebnem’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade, diziyi “Bir aile hikâyesi” olarak değerlendirdi. Oyuncu, dizinin temel yapısını şu sözlerle anlattı: “Benim için bu bir aile hikâyesi. Bir ailenin adım adım çözülmesi ve sırlarının ortaya çıkış hikâyesi gibi ele alıyorum. Çok güzel bir senaryomuz var.”

MÜCADELE VE AŞK İZLEYİCİYİ ETKİLEYECEK





“Daha 17”nin ‘Aras’ı Çağan Efe Ak, dizinin hikâyesinde aşk ve aile bağlarının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. “Aras’ın kardeşi için verdiği mücadele ve aşk hikâyesi izleyiciyi etkileyecek” diyen genç oyuncu, ekip olarak kısa sürede kaynaştıklarını belirtti. Ak, dizinin hikâyesini şöyle anlattı: “Daha 17, bir abinin kardeşini bulmaya hayatını adamasını anlatıyor. Aras, onu bulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.”

GENÇLER ÇOK TATLI VE YETENEKLİ





Kıskanç, hırslı ve hayatından memnun olmayan ‘Nuray’ karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, genç oyuncularla çalışmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Güzel oyuncu, “Genç oyuncu arkadaşlarımla empati kuruyorum. Heyecanlı hallerini paylaşmak hoşuma gidiyor. Çok tatlılar ve çok yetenekliler” dedi.

KÜÇÜK SAVAŞLAR OLACAK





‘Leyla’ karakterini canlandıran Ceren Ayruk, Bodrum’daki çekimlerin keyifli geçtiğini söyledi ve set ortamından övgüyle bahsetti: “Ekibimiz çok güzel. Estetik olarak da çok güzel bir iş çıkıyor.” Dizinin dinamik yapısına dikkat çeken Ayruk, izleyicileri sürpriz gelişmelerin beklediğini söyledi: “Hikâyede çok fazla olasılık var; yakınlaşmalar, küçük savaşlar ve aşk heyecanı.”

MERAKTAN ÖLECEKSİNİZ!





‘Hakan’ı oynayan Armağan Oğuz, sette güçlü bir uyum yakalandığını söyledi: “Çok güçlü bir aile izleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir ekip var. Aynı dili konuşan harika bir ekip olduk. Bunun dizimizin dilini oluşturacağını düşünüyorum.” Oyuncu, izleyicilere şöyle seslendi: “Bizi izleyin, meraktan öleceksiniz!”

YAZ ENERJİSİYLE GELİYOR





‘Teoman’ karakterine hayat veren Ata Yaşat, izleyicileri yüksek enerjili bir hikâyenin beklediğini ve dizinin özellikle gençlik heyecanını yansıtacağını söyledi. Yaşat, “Yüksek bir enerji var ve bu seyirciyi yakalayacaktır. Herkes işine çok odaklı. Dizimiz yaz enerjisiyle dolup taşacak. Daha 17 bomba gibi geliyor” dedi.