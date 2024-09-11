İstanbul’da jübile yapacak

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İspanyol tenor, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon iş birliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında 20 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Ünlü sanatçının hayatı ve kariyerinin en önemli anlarıyla bezeli dev ekranların yer alacağı konserin sunumunu ise Meltem Cumbul yapacak.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde açıkladı: “José Carreras’ın veda konserini sunmaktan ötürü büyük onur duyuyorum.

Bu büyülü yolculuğa hep birlikte çıkalım ve muhteşem kariyeri bu muhteşem tenoru Maestro Jose Carreras’ı onurlandıralım.” Konserin bir diğer konuk sanatçısı ise soprano Gülbin Günay olacak.