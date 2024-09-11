×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İstanbul’da jübile yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Jose Carreras#The Farewell Tour#İspanyol Tenor
İstanbul’da jübile yapacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:34

DÜNYANIN en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, ‘The Farewell Tour’ turnesiyle jübile yapacak.

Haberin Devamı

İspanyol tenor, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon iş birliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında 20 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Ünlü sanatçının hayatı ve kariyerinin en önemli anlarıyla bezeli dev ekranların yer alacağı konserin sunumunu ise Meltem Cumbul yapacak.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde açıkladı: “José Carreras’ın veda konserini sunmaktan ötürü büyük onur duyuyorum.

Bu büyülü yolculuğa hep birlikte çıkalım ve muhteşem kariyeri bu muhteşem tenoru Maestro Jose Carreras’ı onurlandıralım.” Konserin bir diğer konuk sanatçısı ise soprano Gülbin Günay olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jose Carreras#The Farewell Tour#İspanyol Tenor

BAKMADAN GEÇME!