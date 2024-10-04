İstanbul atölyesine ünlü akını

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15-16 Aralık’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapılacak oyunculuk atölyesine Avrupa’dan da çok sayıda isim katılacak. Hollandalı aktör David Elsendoorn, İspanyol oyuncu Lolo Diego, Alman aktris Anja Karmanski ve Avusturyalı Barbara Sotelsek de atölyeye katılacak oyuncular arasında.

Oyunculuk metoduyla çok sayıda isme Oscar kazandıran Ivana Chubbuck, Türkiye’de Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak’ın kariyerlerine de önemli katkılarda bulunmuştu.