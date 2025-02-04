'İşsiz kaldım' diye üzülüyordu... Meğer ünlü oyuncunun sağlığı çoktan gitmiş!

Haberin Devamı

İşte tam da bu nedenle 14 yıl boyunca rol aldığı dizi için yayınlandığı kanal final kararı verince çok üzüldü... Katıldığı her programda, gittiği her yerde ne kadar büyük bir hüsrana uğradığını çekinmeden anlattı.

Geçtiğimiz hafta ise hayatında yeni bir sayfa açtı ve 80 yaşına girdi... Şu sıralar işsiz kaldığı için onu bile epey buruk kutladı.

Kendisi aylardır mesleğini yapamayacağı için üzülüyor ama meğer ünlü oyuncu bir yandan da canını yakan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyormuş!

YAŞITLARININ KADERİNDEN KAÇAMADI

Bu anlattığımız ünlü, yılların oyuncusu Tom Selleck.

Geçtiğimiz hafta 80 yaşına giren Selleck, bir süredir rol aldığı Blue Bloods dizisinin final yapmasından duyduğu üzüntü nedeniyle gündeme geliyordu.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa yeni yaşını kutladığı gün kendi başına hamburger yerken de akşam ailesiyle buluştuğunda da kelimenin tam anlamıyla yüzünden düşen bin parçaydı.

Doğum günü kutladıkları İtalyan restoranında ne yaptı bilinmez ama çıkışta çekilen paparazzi fotoğraflarında da yüzü hiç gülmüyordu.

Selleck'i o şekilde görenler, gülmeyen yüzünü hem bir yaş daha almasına hem de şu aralar işsiz kalmasına bağladı.

Ama gerçek tam olarak öyle değilmiş. Blue Bloods bittikten sonra da çalışmak için çabalayan Selleck bir süredir kendi yaşıtlarının karşılaştığı bir takım sorunlarla mücadele ediyormuş!

YÜRÜRKEN ESKİSİ GİBİ RAHAT DEĞİL

Her ne kadar kendisi ilk bakışta gençlik yıllarındaki fiziğini koruyor gibi görünse de özellikle de yürüyüşü bunun tam tersini söylüyor.

14 yıldan bu yana kamera karşısına geçtiği Blue Bloods adlı dizinin final yapması nedeniyle sık sık açıklamalar yapan ve bu konudaki hayal kırıklığını gözler önüne seren Selleck, bir süredir basına yansıdığı gibi hareketliliğiyle ilgili bazı sağlık sorunları yaşıyor.

Haberin Devamı

Kendisi emekli olup köşesine çekilmemek için dirense de görünüşe göre sağlığı Selleck'i bu konuda zorluyor.

EKLEM HASTALIĞINA TUTULDUĞU KONUŞULUYOR

Tom Selleck bir süredir sokakta görüntülendiğinde aslında çok da rahat yürümüyor oluşu dikkatlerden kaçmıyor.

Bütün bu belirtilerden yola çıkıldığında oyuncunun artrit adı verilen ve genellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerde görülen bir eklem hastalığından mustarip olduğu konuşuluyor.

Şortla görüntülendiği zamanlarda Selleck'in dizlerinde dikkat çeken yara izleri de oyuncunun bedeninin o bölgesinde protez olduğunu düşündürüyor.

Haberin Devamı

14 YILDIR AYNI DİZİDE OYNUYORDU

Tom Selleck çok uzun zamandır Blue Bloods dizisinin bitmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyordu. 14 yıldır devam eden dizi çok izlendiği halde kanalın final yapma kararı hakkında "Büyük bir hüsrana uğradım" diyen Selleck bu duruma tepki göstermişti.

Hatta daha öncesinde de emekli olma gibi bir lükse sahip bulunmadığını eğer geliri sürmezse yıllar önce atın aldığı avokado çiftliğini satmak zorunda kalacağını da sözlerine elemişti.

Selleck'in, Blue Bloods'un final bölümünün çekimlerinde diğer oyuncularla birlikte gözyaşlarına boğulduğu da bu konuda gelen haberler arasındaydı.

Haberin Devamı

ÜZÜNTÜSÜ BİTMEK BİLMEDİ

Fakat geçen hafta oyuncunun bazı dostları Tom Selleck'in çiftliğini satmak zorunda kalmayacağını çünkü yeteri kadar serveti olduğunu belirtip "O aslında emekli olup köşesine çekilmek istemediğini böyle ifade ediyor" yorumunu yapmıştı.

Tom Selleck ile ilgili başka bir iddia da oyuncunun hemen sektördeki arkadaşlarını arayıp "Bana yeni bir proje bulalım" dediği. Yine yakın dostlarının anlattığına göre Selleck, 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen emekliliğe henüz hazır değil.