"Issız Adam" Cemal Hünal yine ıssız kaldı...13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

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Özellikle 'Issız Adam' filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

Duruşma saatini kitap okuyarak bekledi

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

