Issız Ada’dan Kapadokya’ya… Ünlü oyuncu Melis Birkan, Güzel Aşklar Diyarı’nda

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Birkan, dizide başrol oynayan Özgü Kaya'yı (Deniz) yetiştirip büyüten ve annelik yapan ablası “Ünzile” olarak karşımıza çıkacak.

SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Issız Adam filminde canlandırdığı “Ada” karakteri ile adını duyuran ve birçok başarılı projede de yer alan güzel oyuncu Melis Birkan, şimdilerde yepyeni bir heyecan yaşıyor.

Oscar yolcusu film "Hayat" ile de gündemde olan Birkan, yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı'na “Evet” dedi.

Uzun bir aradan sonra Ünzile karakteri ile ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

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EKİP İŞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Birkan, dizinin senaryosunu sevdiğini belirterek “Projeye ve karakterlere çok hâkim, ne istediğini bilen bir yönetmen var.

Mahsun Bey her türlü sorunuza çok güzel cevap veriyor. Bu kadar işine sahip çıkan bir ekip olunca ben de ‘Evet’ dedim.” ifadelerini kullandı.

HEM ANNE HEM BABA: Anaç yapıdaki bir kadına hayat vereceğini söyleyen oyuncu, “Dizide anne babasını kaybetmiş üç kız kardeşiz. Ben en büyük ablayım. Doğal olarak abla hem annelik hem de babalık yapmaya çalışmış. O yüzden anaç bir karakter Ünzile... Ama Ünzile bence bunu severek ve isteyerek yapıyor.” diye konuştu.





FARKLI KUŞAKLAR BİR ARADA

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül ve Meltem Cumbul gibi isimleri de kadrosunda barındıran Güzel Aşklar Diyarı, usta isimler ile genç oyuncuları da aynı kadroda buluşturuyor.

Bu durumu değerlendiren Birkan, “Usta oyuncularımız ve çok genç oyuncularımız var. Bence o çeşitliliği yakalayabilmek güzel. Tüm bunlar hikâye ile birleştiğinde güzel bir karşılığı olacağını düşünüyorum.” dedi.

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EŞİ DE KAPADOKYA’DA

Birkan, 2019’da evlendiği Aras Aydın’ın da başka bir proje için Kapadokya’da olduğunu açıklayarak “Güzel bir sürpriz ve tesadüf oldu. Gündüzleri yoğun olsak da akşamları en azından bir araya geliyoruz. O yüzden keyfimiz çok yerinde.” sözleriyle duygularını ifade etti.

AŞK MI AİLE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini, iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz’in aşkı etrafında anlatıyor.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.