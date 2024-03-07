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İspanyol ateşi

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#La Pasion Turca#İlker Kaleli#Maggie Civantos
İspanyol ateşi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 09:23

İlker Kaleli’nin başrolünde oynadığı İspanyol dizisi ‘La Pasion Turca’ 24 Mart’ta İspanyol yayın platformu Atresplayer’da yayınlanacak.

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Kaleli’nin ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile kamera karşısına geçtiği dizi daha sonra İspanyol Antenna 3 kanalında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.

İlker Kaleli ve Maggie Civantos’un cesur sahnelerinin yer aldığı fragmanda ünlü aktör, akıcı İspanyolcası ile dikkat çekti.

İspanyol ateşi

Ünlü oyuncunun İspanyolcasına sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

İspanyolca çekilen dizi için Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca dil kampına girerek rolüne hazırlanmıştı.

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#La Pasion Turca#İlker Kaleli#Maggie Civantos

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