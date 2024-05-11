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İspanya’nın yeni yıldızı: İlker Kaleli

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#İlker Kaleli#La Pasión Turca#İspanya
İspanya’nın yeni yıldızı: İlker Kaleli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 08:50

İlker Kaleli, başrolünde oynadığı “La Pasión Turca” dizisinin Antena 3 kanalında yayına girmesiyle İspanya’da gündem oldu. Oyuncunun ismi, sosyal medya trend listelerinde zirvede yer aldı.

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DÜNYA İZLİYOR

İspanyol yazar Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve hikâyesi İspanya-Türkiye hattında geçen “La Pasión Turca” (Türk Tutkusu) dizisi, İspanya’da izleyiciyle buluştu. Başrolünü İlker Kaleli’nin üstlendiği dizi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de Antena 3 kanalında yayınlanıyor.

İspanya’nın yeni yıldızı: İlker Kaleli

‘YAMAN’ ANTİKACI

 İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera, aşk temalı dizide ‘Yaman’ adlı bir antikacıyı canlandıran İlker Kaleli, başarılı performansıyla İspanyol izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Başrolü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medyada trend listelerine girdi.

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#İlker Kaleli#La Pasión Turca#İspanya

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