İspanya’nın yeni yıldızı: İlker Kaleli

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DÜNYA İZLİYOR

İspanyol yazar Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve hikâyesi İspanya-Türkiye hattında geçen “La Pasión Turca” (Türk Tutkusu) dizisi, İspanya’da izleyiciyle buluştu. Başrolünü İlker Kaleli’nin üstlendiği dizi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde de Antena 3 kanalında yayınlanıyor.

‘YAMAN’ ANTİKACI

İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera, aşk temalı dizide ‘Yaman’ adlı bir antikacıyı canlandıran İlker Kaleli, başarılı performansıyla İspanyol izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Başrolü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medyada trend listelerine girdi.