Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:17,
İspanya’nın Fatmagül’ü
KANAL D’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi İspanya’ya uyarlanıyor.
The Confidencial Digital’ın haberine göre Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı dizi “Alba” adıyla ekrana gelecek. Haftalık yayınlanacak dizi, İspanya’nın Antena 3 kanalında izleyiciyle buluşacak. Yapımını Boomerang TV’nin üstlendiği dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacak. Çekimler, Valencia’nın güneyinde bulunan sahil şehri Alicante’de yapılacak.
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