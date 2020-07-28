İspanya'da Furkan Palalı’ya büyük ilgi
Oyuncu Furkan Palalı’nın başrolünde yer aldığı No:309 dizisi, ilk bölümüyle İspanya’ya damgasını vurdu. İspanyol sosyal medyasındaNo:309 dizisi tt olurken, ünlü oyuncu Furkan Palalı twitter adresinden İspanyol hayranları için bir de özel mesaj yayınladı.
Yurt dışında büyük yankı uyandıran Türk dizilerine bir yenisi daha eklendi: No:309. Türkiye’de yayınlandığında büyük hayran kitlesine ulaşan, başrollerini Furkan Palalı ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, önceki akşam İspanya’nın Divinity adlı kanalında yayınlandı. Dizi, ilk bölümüyle büyük beğeni toplarken, İspanya’da tt oldu.
İspanyol hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Furkan Palalı, sosyal medya hesabından paylaştığı İspanyolca twiti, ‘Sizi seviyorum’’ sözleriyle bitirdi.
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