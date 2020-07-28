MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİspanya'da Furkan Palalı’ya büyük ilgi
GeriTelevizyon İspanya'da Furkan Palalı’ya büyük ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

İspanya'da Furkan Palalı’ya büyük ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya'da Furkan Palalı’ya büyük ilgi
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Furkan Palalı’nın başrolünde yer aldığı No:309 dizisi, ilk bölümüyle İspanya’ya damgasını vurdu. İspanyol sosyal medyasındaNo:309 dizisi tt olurken, ünlü oyuncu Furkan Palalı twitter adresinden İspanyol hayranları için bir de özel mesaj yayınladı.

 

Yurt dışında büyük yankı uyandıran Türk dizilerine bir yenisi daha eklendi: No:309. Türkiye’de yayınlandığında büyük hayran kitlesine ulaşan, başrollerini Furkan Palalı ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, önceki akşam İspanya’nın Divinity adlı kanalında yayınlandı. Dizi, ilk bölümüyle büyük beğeni toplarken, İspanya’da tt oldu.

İspanyol hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Furkan Palalı, sosyal medya hesabından paylaştığı İspanyolca twiti, ‘Sizi seviyorum’’ sözleriyle bitirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle