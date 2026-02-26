Dünyanın en lekesiz ve sadık erkeği olarak biliniyordu...İhanet iddiası sınır ötesinden geldi... Kimse söyleyecek söz bulamadı

Haberin Devamı

Soylu ailesinin sırf bu yüzden istemediği boşanmış bir kadına duyduğu aşk yüzünden onlara kafa tutmuş hatta her şeyi yani bütün o gösterişi ve varlığı bile elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu açıkça söylemişti.

Sonunda da amacına ulaştı zaten. Gerçekten sevdiği o kadınla evlendi. Doğrusu bugüne kadar da ailesinin yüzünü hiç kara çıkarmadı. Ülkesini en iyi şekilde temsil etti.

Ama şimdi hiç de ona yakıştırılamayan hatta duyanların "inanmam" dediği bir ihanet söylentisiyle ilgi odağı oldu.

ULUSLARARASI İHANET SÖYLENTİSİ

Sınırları aşan uluslararası bu ihanet söylentisinin merkezindeki kişi İspanya Kralı Felipe. Birlikte anıldığı isim ise Arjantin'in eski devlet başkanı Mauricio Macri'nin eski karısı Juliana Awada.

Söylentilere göre Felipe ile Juliana, okyanusları aşan bir yasak aşk yaşıyorlar. Hem de öyle kısacık bir zamandır değil.

Duyanların "aklını uçuran" türdeki bu söylentiyi ilk ortaya atan kişi de Rodrigo Lussich.

Önce sözü fazla uzatmadan onun iddialarına bir bakalım.





AKIL UÇURAN İDDİALAR

Arjantin'de yayın yapan America adlı TV kanalında yayınlanan Intrusos adlı programda konuşan Lussich, Kral Felipe ile Juliana Awada'nın yasak ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Bu durumu da "Her şeyi sarsan uluslararası ilişki" diye lanse etti.

Onun ileri sürdüğüne göre Juliana Awada epeydir ünlü bir İspanyolla gönül ilişkisi yaşıyordu. Bu İspanyol da başka bir İspanyolla evliydi.

Onun iddiasına göre söz konusu bu İspanyol da Kral Felipe'nin ta kendisiydi.

Yine bu dudak uçuklatan iddialara göre aslında Felipe ile Letizia'nın arası o kadar da iyi değil epeydir. Hatta Felipe ayrılmak istiyor ama Letizia buna yanaşmıyor.





İSPANYOL BASINI FAZLA SES ÇIKARMADI

Daha da ötesinde yine bu iddialara göre Felipe ile Letizia, veliaht kızları Leonor için işlerin biraz daha yoluna girmesini bekliyor. Bu şekilde de çift olarak durumlarını kamuoyuna daha net bir şekilde ilan edecekler.

Bu söylentiler yayıldı yayılmasına ama inanan çok da fazla insan çıkmadı. Özellikle de İspanya'da.

İspanya'daki dedikodu sever magazin basını bile bu iddialara sessiz kaldı. Birkaç kraliyet yazarı da Felipe'yi savunan ve bu iddianın 'deli saçması' olduğunu ima eden yorumlar yaptı.

Buna karşın iddiayı ortaya atan sunucunun bunu kafadan uydurduğuna dair bazı söylemler ortaya atıldı.

'DİPLOMATİK YAKINLIK ROMANTİK YAKINLIKLA KARIŞTIRILDI'

Buna göre sunucu Lussich, Kral'ın unvanını bile doğru bilmiyordu. Gerçekte 6. Felipe olduğu halde onu 1. Felipe olarak tanıtmıştı. Bu da iddiasının doğru olmadığının bir kanıtıydı zaten.

Ayrıca iddialarda ortaya atılan "Madrid'deki kraliyet sarayının ışıkları bile yanmıyor" söyleminin de doğru olmadığı savunuldu. Çünkü belirtilenlere göre Letizia ile Felipe zaten orada yaşamıyor.

Bazı kraliyet yorumcularına göre Felipe ile Juliana epeydir diplomatik ilişkiler nedeniyle birbirlerine zaten yakınlar. Bu yakınlık romantik bir yakınlıkla karıştırılmış olabilir.

Kraliyet ailesine yakın bir başka uzman ola Pilar Eye bu konuya doğrudan dahil olmak istemedi. Bu iddiaları ve Felipe ile Juliana arasında var olduğu ileri sürülen yakınlığı tamamen bir yanılsama olarak nitelendirdi.

Bir başka kraliyet gazetecisi Eugene Garavani de sosyal medya paylaşımında "Haberleri paylaşmak ve analiz etmek bir şeydir: Ancak saçmalıkları yaymak başka bir şeydir. Bu, temelsiz bir aldatmaca gibi görünüyor" diye yazdı.





KRALİÇE'NİN KOCASINI ALDATTIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Bu arada İspanyol kraliyet ailesinin bir ihanet iddiasıyla gündeme gelmesi ilk kez olmadı.

Felipe'nin babası eski Kral Juan Carlos'ın sayısız evlilik dışı ilişki yaşadığı zaten bilinen bir durum. Adının karıştığı yolsuzluklar da sonunda onu tahtından etti zaten.

Bundan üç yıl önce de yazar Jaime Penafiel, Letizia'nın, Felipe ile evliyken bile eski sevgilisi ve sonradan ablasının kocası olan Jaime Del Burgo ile aldattığını ileri sürdü kitabında.

Jaime Penafiel'in kitabında yer alan bu iddianın , Letizia'yı sevmeyen eski kral Juan Carlos yandaşları tarafından ortaya atıldığı bile konuşuldu.





BİR İDDİAYLA EVLİLİK YIKILMAZ

Sonuç olarak Letizia ile Felipe'nin evliliği bitmedi. Doğrusu zaten Felpe gibi tahtta oturan biri için bu tür iddialar yüzünden hatta belki gerçekten yaşansa bile bu yüzden evlilik yıkmak sıradan bir çiftin boşanması gibi olmaz.

Zaten bunun bir örneği Danimarka'da yaşandı. O sırada veliaht olan Frederik'in İspanyol sosyetik Genoveva Casanva ile yasak aşk yaşadığı iddialarının ortaya çıkmasından hatta birlikte görüntülenmelerinden biri süre sonra annesi Kraliçe Margrethe tahtı oğluna bırakıp skandalın büyümesini önledi.

İsveç'in gelecekteki kraliçesi Victoria'nın kocası Daniel'in adı da ihanet söylentilerine karıştı. Ama o da çıkıp bunların hepsini yalanladı.

Yine de Frederik ile Daniel'in adının karıştığı ihanet söylentileri kendine daha fazla yandaş buldu. Nedendir bilinmez özellikle de sosyal medyada kimse Felipe ile ilgili bu konuşulanlara fazla itibar etmedi.

2015 ile 2019 arasında Arjantin'in First Lady'si olan Juliana Awada 51 yaşında. Lübnan'dan göç eden bir baba ile yine Suriye ve Lübnan kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Mauirucio Macri ile 2010 yılında evlendi. Çift, geçen yıl boşandı. Bu evliliklerinden iki tane çocukları bulunuyor.





58 yaşındaki Kral Felipe ise 2004 yılından bu yana eski bir TV muhabiri ve haber sunucusu olan Letizia Rocasolano ile evli. Çiftin, Leonor ve Sofia adında iki kızı bulunuyor.