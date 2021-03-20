İsmail YK kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıcı İsmail YK'nın hayatı ve albümleri ile ilgili merak edilenler

İsmail YK'nın hayatı ve biyografisi televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alan İsmail YK, 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başladı. Seslendirdiği şarkılar ve farklı yorumu ile ilgi gören şarkıcı 1978 yılında dünyaya geldi. 42 yaşındaki ünlü ismin çok sayıda albümü bulunuyor.

İSMAİL YK KİMDİR?

İsmail Yurtseven, bilinen adıyla İsmail YK, Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.

7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir.

13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

ALBÜMLERİ

Şappur Şuppur (2004)

Bombabomba.com (2006)

Bas Gaza (2008)

Haydi Bastır (2009)

Psikopat (2011)

Metropol (2012)

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)

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