‘İsmail Dümbüllü Ödülü’nün sahibi Şener Şen oldu

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Ünlü sanatçı ödülünü 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı.

Şener Şen’e ödülünü meslektaşı Müjdat Gezen takdim etti. Gezen, “Şener Şen’e her filmiyle her oyunuyla aslında ödül vermek lazım. Kısmet bu seneymiş” diye konuştu.

Ödül için teşekkürlerini sunan Şener Şen, “Zengin Mutfağı”nın bu sezon final yapacağını açıkladı. 7 yıldır tiyatro seyircisiyle buluşan oyunun biteceğini belirten ünlü oyuncu “Tadında bırakmak lazım” diye konuştu.

Şener Şen ve Müjdat Gezen, ödül töreni sonrası Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.